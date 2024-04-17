الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 673 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال مارس الماضي

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تزايداً كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعاً ضخماً خلال شهر مارس بواقع 55.9%، إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه، في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

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حركة بضائع الصب الجاف بدورها ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس

كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريباً، حيث تم تداول 2.6 مليون طن اقريباً خلال هذا الشهر، في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وجائت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة، إذ شهدت ارتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، وكذلك البضائع العامة والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 10.2% عن ذات المدة.

وأسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر مارس 2024 إلى  6.4 مليون طن بنسبة زيادة 24.8% مقارنة بشهر مارس 2023.

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت سفن الحاويات أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 23.5% بإجمالي عدد 189 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن البضائع العامة بنسبة 9.6% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب السائل خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 حوالي 4.8%، وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.6% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 455 سفينة.

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تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات السيد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي في أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

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