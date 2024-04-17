الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة عصرًا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة جنوبية، والضغط 1006، الرطوبة العظمي 55 الصغري 35، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5-3 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

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عاجل| تحذير من رياح الخماسين.."الأرصاد" تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل قمة الهلال والعين بدوري أبطال آسيا


وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر حركة الملاحة البحرية اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل وزير النقل

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