الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، بعد تحسن الأحوال الجوية.


وتجري المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

 إغلاق الميناء

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعلنت أمس عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة  عصرًا؛ نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة جنوبية، والضغط 1006، الرطوبة العظمي 55 الصغري ٣٥، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5-3 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.
كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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وصول الدفعة الأخيرة لجرارات السكة الحديد الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية

المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أرصفة موانيء الهيئة موانىء الاسكندرية موانيء البحر الأحمر وزارة النقل

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موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

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