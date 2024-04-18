السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة دمياط" يُحيل 11 عاملًا بالوحدة الصحية فى عزب النهضة للتحقيق

مرور مفاجىء على وحدة
مرور مفاجىء على وحدة عزب النهضة 

أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، فى مرور مفاجئ على وحدة عزب النهضة 11 من العاملين؛ للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع عبدالجواد جولاته، بمرور مفاجئ على وحدة عزب النهضة، لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية حيث احال ١١ من العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

حيث تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

كما شدد على تواجد الطبيب بالعيادة مرتديا الزى الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بعزب النهضة تخدم ١٠٠٧٨ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية  وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالإضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقرر وكيل وزارة الصحة في دمياط، تشكيل لجنة اشرافية لاجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الاداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة الصحة في دمياط، بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفنى، حيث سيتم فى الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات، والتى سيتم من خلالها التعاون مع إدارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. 20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

35 جنيهًا تراجعًا بأسعار الدواجن.. والبيض ينخفض خلال أيام

التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم السبت 20 أبريل 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل