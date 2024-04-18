وكيل "صحة دمياط" يُحيل 11 عاملًا بالوحدة الصحية فى عزب النهضة للتحقيق

أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، فى مرور مفاجئ على وحدة عزب النهضة 11 من العاملين؛ للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع عبدالجواد جولاته، بمرور مفاجئ على وحدة عزب النهضة، لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية حيث احال ١١ من العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

حيث تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

كما شدد على تواجد الطبيب بالعيادة مرتديا الزى الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بعزب النهضة تخدم ١٠٠٧٨ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالإضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقرر وكيل وزارة الصحة في دمياط، تشكيل لجنة اشرافية لاجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الاداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة الصحة في دمياط، بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفنى، حيث سيتم فى الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات، والتى سيتم من خلالها التعاون مع إدارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.