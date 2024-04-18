الخميس 18 أبريل 2024
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تشكيل لجان معايشة للوقوف على أوجه القصور فى مستشفيات دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قرر وكيل وزارة الصحة  في دمياط، تشكيل لجنة إشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الأداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التي تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة الصحة في دمياط، إنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفني، حيث سيتم في الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات، والتي سيتم من خلالها التعاون مع إدارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.


ولفت إلى أنه سيتم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه خلال فترة المعايشة في اجتماع بنهاية كل أسبوع يترأسه وكيل الوزارة، متضمنًا أعضاء الفريق وإدارة المستشفى ورؤساء الأقسام بها.

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