وكيل "صحة دمياط" يتابع مؤشرات أداء المستشفيات خلال الربع الأول من 2024

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، بمديرى الإدارات الفنية لمتابعة مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام 2024.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التى ستتخذها الإدارات لرفع مؤشرات الاداء والتى تتضمن خطة تدريبية جديدة تشمل بعض الفرق الاشرافية والعمل على دعم وتنشيط بعض بنود المستشفيات كذلك خطة لاعادة توزيع القوى البشرية لاستغلالها الاستغلال الامثل والتوسع فى العيادات المسائية بالمستشفيات والوحدات الصحية وضم القوافل الانجابية الى القوافل العلاجية للحصول علي اعلى مردود وعدد من التوصيات الاخرى الخاصة بتشغيل المستشفيات سيتم مناقشتها فى اجتماع مكبر يضم مديرى المستشفيات.

وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجىء على المركز الطبى العام بدمياط الجديدة فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مستوى المحافظة حيث تفقد قسم الاستقبال وتابع الانضباط الادارى بالمركز وتواجد الاطباء وافراد التمريض طبقا لجداول النوبتجيات المعدة بالمركز لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة بالإضافة الي متابعة توافر الادوية والمستلزمات الطبية وتوافر الطعوم بالمركز

جدير بالذكر أن المركز الطبى العام بدمياط الجديدة يقدم خدماته لاكثر من ٤٢٨٥٣ والتى تشمل الاستقبال والطوارئ العيادات الخارجية وعيادات الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة وصرف الألبان الصناعية وخدمات رعاية الشباب والمراهقين وتطعيمات المسافرين والعلاج الطبيعي والأشعة بالاضافة الى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تضم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة.