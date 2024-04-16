مصادرة تكاتك وإزالة مخالفات بناء فى حملات مكبرة بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وجاء هذا الإعلان فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، حيث أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى التعامل السريع مع المخالفات.

وفي سياق ذلك، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتى أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.



وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة. وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا ضبط ومصادرة عدد 5 تكاتك" وكذا عدد من فاترينات السجائر، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز، بينما جارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى.