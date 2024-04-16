الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصادرة تكاتك وإزالة مخالفات بناء فى حملات مكبرة بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وجاء هذا الإعلان فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، حيث أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى التعامل السريع مع المخالفات.

وفي سياق ذلك، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتى أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.


 وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة. وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا ضبط ومصادرة عدد 5  تكاتك" وكذا عدد من فاترينات السجائر، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز، بينما جارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،  القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى.

الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط اخبار دمياط إقليم محافظة دمياط

مواد متعلقة

غلق وكالات الخضار في كفر البطيخ بدمياط

42 ألف مواطن مستفيد من خدمات المركز الطبي العام بدمياط الجديدة

"تعليم دمياط" يستعرض استعدادات المديرية لامتحانات التيرم الثاني

وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين في مستشفى الروضة إلى التحقيق

"الدستور" تنشر تفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء بدمياط

إيقاف خدمات الإنقاذ بشواطئ رأس البر.. ومحافظ دمياط تعلن موعد استئنافها

ضبط 440 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة فى دمياط

«مكافحة الإدمان» تطوف شوارع دمياط الجديدة والحدائق العامة فى العيد

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"