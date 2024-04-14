الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين في مستشفى الروضة إلى التحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة دمياط
جولة وكيل وزارة الصحة دمياط

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفى الروضة المركزى؛ لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى وقد أحال المتغيبين عن العمل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابع وكيل الوزارة تقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفى، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية له ولفرق إشراف مديرية الصحة.

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