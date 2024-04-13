إيقاف خدمات الإنقاذ بشواطئ رأس البر.. ومحافظ دمياط تعلن موعد استئنافها

اعلن رئيس مدينة رأس البر في دمياط اليوم السبت، عن إيقاف خدمات الإنقاذ في شاطئ رأس البر على أن تُستأنف في الأول من مايو المقبل بالتزامن مع بداية موسم صيف 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط .

إقبال كبير على شواطئ رأس البر في عيد الفطر

وشهدت شواطئ رأس البر اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المصطافين بالتزامن مع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقبل إحازة عيد الفطر، قام فريق عمل وحدة مدينة رأس البر، بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية وتركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال.