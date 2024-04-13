السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«مكافحة الإدمان» تطوف شوارع دمياط الجديدة والحدائق العامة فى العيد

مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة

نفذ فريق من وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط، مبادرة توعوية بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، تضمنت الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحديقة،  وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال، واستثمارها في البعد عن التدخين، وإبراز أضرار الإدمان، وأيضًا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية،  تستهدف أيضًا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما تضمنت المبادرة التوعوية تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية ، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان،  منها  لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة  من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين  والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه ، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من  يدخن، ولعبة ارسم وفكر ولون ، وكذا الرسم على وجوه الأطفال ، وتوزيع قصة أنت البطل للنجم المصرى العالمى اللاعب " محمد صلاح " سفير حملة أنت أقوى من المخدرات.

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور أسامة التابعى، وبالتعاون مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط، وفي إطار حرص الصندوق على استمرار  تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الفطر  المبارك،  من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية  بالحدائق  ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها  الصندوق بشكل مستمر، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.
 

وقال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتنسيق مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط،  سيتم خلال موسم الصيف المقبل، تكثيف البرامج التوعوية بمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة ، لرفع وعى الأطفال  بأضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهاز ومجلس الأمناء،  كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضاف: كما تستهدف تلك المبادرة أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي  وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ، ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها  الصندوق بشكل دائم.

مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة
بمدينة دمياط الجديدة الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

عاجل.. نيويورك تايمز: إيران تمتلك مخزونا ضخما من المسيرات يصل مداها لـ2500 كيلومتر

عاجل.. مسؤولون أمريكيون: إيران جهزت 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكري إيراني خلال ال 72 ساعة القادمة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة