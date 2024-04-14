"تعليم دمياط" يستعرض استعدادات المديرية لامتحانات التيرم الثاني

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا عبر برنامج الزوم مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية‏ ومديري المراحل والمتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان، الأحد؛ لبحث جميع الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل تعليم دمياط على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء اجراء الامتحانات، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.



وأكد غريب تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج بعد مراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور.

كما أكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة الضوابط الأمنية في الامتحانات العامة والمحلية والنقل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، والانتهاء من تجهيز وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية والادارات ومطالبة مديرى الإدارات بكتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات – سلبيات)، وماتم اتخاذه من إجراءات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.