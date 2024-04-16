الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأمر المحافظ.. حملات أمنية لملاحقة الدراجات البخارية فى دمياط

دمياط
دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب إيرادات صندوق النظافة بجميع المراكز والمدن عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضى، وكذلك مناقشة سبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بما يحقق توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات وزيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة.

فيما ناقشت الدكتورة منال عوض كافة الملاحظات المرتبطة بالمنظومة بجميع المناطق وموقف تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات وانتظام توريد المخلفات إلى مصنع أبوجريدة لتدوير القمامة وفقًا للاشتراطات البيئية، وأكدت تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى والعمل على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ.

وعلى جانب آخر، شددت "المحافظ" على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات بجميع المناطق على الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" ، للحد من ظاهرة الحوادث المتكررة التى تنتج عن العشوائية المرتبطة بها من عدم اتباع معايير الأمان وتخطى السرعات المقررة، مؤكدة  ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للحفاظ على سلامة المواطنين وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة لتنفيذ قرارات الإزالة بشأنهم، وأيضًا تكثيف الحملات على مستودعات الغاز لمتابعة الالتزام بأسعار أسطوانات الغاز ومنع استخدام مكبرات الصوت وجميع صور التلوث السمعى ومصادر الضوضاء بالشوارع.

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