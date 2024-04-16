الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طفطف سياحى وأتوبيسات.. رأس البر تستعد لاستقبال فصل الصيف

دمياط
دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف ٢٠٢٤، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد حاتم طه مدير إدارة المرور ووليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرا إدارتى المتابعة والمواقف ومديرا عدد من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع خطة الاستعداد التى يتم تنفيذها قبل بداية كل موسم، حيث أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لمنع دخول الدراجات البخارية والبيتش باجى وسيارات الفان لمنع حدوث الحوادث والعشوائية، وكذلك تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة التى يتردد عليها آلاف من الزائرين بشكل يومى خلال الموسم، ومتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بخط السير المخصص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وناقشت "المحافظ " خطة تعزيز خطوط رأس البر بسيارات سرفيس ومينى باص لتسهيل عملية نقل الركاب، وتوزيعهم بالخطين الموازيين لشارع النيل ومنطقة الشاطئ ليكون خط المينى باص بالشوارع غرب شارع بورسعيد وخط السرفيس بالشوارع شرق شارع بورسعيد، وذلك فى إطار الخطة المرورية التى يتم تنفيذها خلال فصل الصيف، وذلك بمنع سيارات السرفيس بالمرور على شارع بورسعيد واقتصارها فقط على الأتوبيس السياحى والطفطف، حيث سيتم تشغيلهم فى أول مايو، علاوة على تشغيل ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي فى نفس التاريخ.


على جانب آخر، ناقشت الدكتورة منال عوض، خطة تخصيص ساحة لانتظار سيارات الملاكى للتيسير على الزائرين وتخفيف التكدس داخل المدينة، كما ناقشت عددًا من الملفات الخاصة بالمدينة ومنطقة الامتداد العمراني لتوفير كافة الخدمات خلال موسم الصيف، مؤكدة على تكثيف حملات النظافة داخل المدينة ورفع المخلفات بشكل دورى ومنع أى صور للإشغالات.

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