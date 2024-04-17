زيارة تاريخيّة.. سفراء 12 دولة يزورون محافظة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بكوبري دمياط التاريخي، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة "جمهورية جواتيمالا، جمهورية بنما، جمهورية فنزويلا، دولة كندا، جمهورية تشيلي، جمهورية الإكوادور، جمهورية كوبا، جمهورية البرازيل، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الباراجواي، جمهورية بوليفيا، جمهورية الأوروجواي، وجمهورية الأرجنتين" ومايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول ومسئول الإشراف على مشروعات التنمية المستدامة.

حيث بدأت الزيارة التي تستمر على مدار يومين بالمحافظة، بتفقد الكوبري واستعرضت "المحافظ" النبذة التاريخية لكوبري دمياط التاريخي الذي يعود تاريخ إنشاؤه منذ عام 1890 ميلادية بإمبابة، ويعد أقدم كوبري تاريخي متحرك للسكة الحديد فى العالم، كما تم تصنيعه بنفس تاريخ برج إيفل بباريس بذات المعدات ونوع الحديد أن تم نقله عام 1927 بدمياط.

وتطرقت الدكتورة منال عوض في الحديث إلى أنه وبعد إنشاء كوبري معدني على نهر النيل تم نقل كوبري دمياط التاريخي عام 2007 أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بتخطيط علمي وهندسي مدروس من الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط ووزير الإسكان الأسبق، ليصبح منذ هذا التاريخ منارة ثقافية ومقصد لنشر ألوان الفنون المختلفة، إلى أن تعرض للاهمال وأعمال التخريب خلال أحداث ثورة يناير 2011.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الكوبري يُعد أثر تاريخى مدرج بقرار وزارة الآثار، لافتة الى أن المحافظة على وضع خطة لتطويره وإعادة تأهيله لاستعادة دوره الرائد، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ووزارة البترول لتنفيذ المشروع، وكلفت الوزارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة "وبكو" على التنفيذ كمشاركة مجتمعية منها، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من كافة الأعمال به وبدء تشغيله تجريبيًا، وعلى الجانب الآخر، وأشاد السفراء بالتاريخ العظيم للكوبري وما تم تنفيذه من تطوير لتعظيم الاستفادة من الأثر.

فيما وقد تضمنت الزيارة عقد ملتقى "دمياط.. أمريكا اللاتينية 2024" بقاعة الكوبري، واستهلت "المحافظ" كلمتها بالترحيب بالسفراء بمحافظة دمياط، كما أعربت عن سعادتها بإطلاق هذا الحدث من داخل كوبري دمياط التاريخي “جسر الحضارة” في أولى مراحل تشغيله بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله.

وخلال المؤتمر تطرقت "المحافظ" للحديث عن سيرتها الذاتية والمناصب التى تقلدتها لتصبح ثاني سيدة تتولى منصب محافظ وأول سيدة قبطية في هذا المنصب، كما تحدثت عن المحافظة وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنوات عملها بالمحافظة والجوائز التي حصلت عليها، كما تحدثت عن ملف تمكين المرأة الذي حرصت على تحقيق خطوات كبيرة به وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التمكين الشامل للمرأة على كافة المستويات والذي كان النجاح الأهم به هو الخروج بمشروع المدينة الصديقة للنساء التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي ساهمت في حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021.

وخلال المؤتمر أيضًا استعرض الدكتور محمد رفعت أستاذ الإرشاد السياحي بجامعة قناة السويس عرض تاريخي وثقافي عن محافظة دمياط في العصور القديمة والحديثة.

ومن جانبه، وجه السفير حازم فهمي الشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبها بهذه الزيارة، مشيدًا بما قدمته من جهود لتحقيق التنمية على أرض المحافظة، كما أكد على أهمية هذا الكوبري التاريخي الذي يعد من أقدم الكباري المتحركة على مستوى العالم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من قبل المحافظة وشركة موبكو لإعادة تأهيل الكوبري.