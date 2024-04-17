سفراء 12 دولة يزورون المدينة الصديقة للنساء بدمياط

اصطحبت د.منال عوض محافظ دمياط، السفير حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى جولة نيلية من أمام كوبرى دمياط التاريخي بمدينة دمياط الى مدينة عزبة البرج.

وخلال الجولة استعرضت فكرة مشروع المدينة الملونة التى تم تنفيذها بمدينة عزبة البرج التى أضفت شكل جمالى وحضارى على الضفة المقابلة لنهر النيل بمدينة رأس البر، وعقب وصولهم إلى المدينة الصديقة للنساء، كما تفقدوا المدينة الصديقة للنساء.

واستعرضت د.منال عوض تجربة المحافظة بملف تمكين المرأة وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو تحقيق التمكين الشامل لها، كما ذكرت محاور هذا المشروع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذى ساهم في حصول المحافظة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم.

وقدمت المحافظ شرح تفصيلى حول المشروع الذى تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والهدف من انشاؤه بتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال ومساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن وتمكينهن على المستوى الاقتصادى، حيث قاموا بتفقد أروقة المعرض بالمدينة والجزء الخاص بهيئة كاريتاس وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة والهيئة لتدريب السيدات، واشاد السفراء بالمنتجات المعروضة والمتنوعة وجودتها المتميزة التى عكست مهارة المرأة الدمياطية.

فى السياق، تفقدت المحافظ يرافقها السفراء مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج وحرصوا على زيارة قاعات الأنشطة والاطلاع والتواصل مع الأطفال المترددين على المكتبة، كما استعرضت " المحافظ " جهود المحافظة فى استكمال المكتبة التى ظلت عبارة عن هيكل خرسانى لسنوات لم يكتمل، حيث تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه فى عام ٢٠٢١، للخروج بمنارة ثقافية جديدة تخدم أبناء المدينة ومدينة رأس البر والمناطق المجاورة لهما، كما تفقدوا المكتبة المتنقلة التى تم اطلاقها منذ عام لاتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة للأطفال بالقرى وتقديم تلك الخدمات خلال فصل الصيف بمدينة رأس البر.

واختتمت فعاليات اليوم من منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حيث حرص السفراء على التقاط الصور التذكارية بجوار الفنار.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم بكوبرى دمياط التاريخى، السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة " جمهورية جواتيمالا، جمهورية بنما، جمهورية فنزويلا، دولة كندا، جمهورية تشيلى، جمهورية الإكوادور، جمهورية كوبا، جمهورية البرازيل، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الباراجواى، جمهورية بوليفيا، جمهورية الأوروجواي، وجمهورية الارجنتين" ومايكل جمال المدير الاقليمى للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول ومسئول الإشراف على مشروعات التنمية المستدامة والمهندس محمود العبادى نائب رئيس الشركة المصرية لإنتاج الاسمدة " موبكو"