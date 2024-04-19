تداول 37 سفينة و94603 أطنان بضائع عامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادره 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادرات والواردات

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27479 طنا تشمل: 4900 طن علف بنجر و18055 طن يوريا و3552 طن رمل و666 طن كلينكر صب و306 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67124 طنا تشمل: 33338 طن قمح و722 طن خشب زان و8189 طن ذرة و9000 طن سكر و6329 طن خردة و8146 طن حديد و1400 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 146 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51829 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186392 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ وكوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجهة الى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.

ويستعد ميناء دمياط خلال الشهور القليلة القادمة لحركة تطوير مكبرة، حيث أعلن اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عن خارطة التطوير في ميناء دمياط بعد أن الاتفاق مع اللواء كامل الوزير وزير النقل عبر تطوير منظومة النقل البحري، التي تتضمن تطوير ميناء دمياط وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن.