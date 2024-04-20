رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر" فى دمياط الجديدة (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إسكان "جنة مصر" بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وفي مستهل جولته بالمشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 59 عمارة بالمشروع بارتفاع 6 أدوار، بإجمالي عدد ١٤١٦ وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا مربعا، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٧٧٥ مليون جنيه، وجرى طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجار تسليمها للمستفيدين منها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة ٣٣ فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع ١٠٠% تشمل (العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام).

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله، إلى أن المشروع يتضمن عددا من الخدمات مثل: مسجد بمساحة ٩٧٦م٢، وسوقا بعدد ٧ محلات بمساحات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ م٢، وحمام سباحة بمساحة ١٢٠ م٢.

كما أوضح "خلف الله" أن المشروع يتضمن مساحات خضراء تقدر بحوالي ٢٤ ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن تكلفة أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع بلغت ٣٨.٨ مليون جنيه حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر"

رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر"

رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر"

رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر"

رئيس الوزراء يعاين شقق "جنة مصر"