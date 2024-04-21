الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 604 مخالفات تموينية فى حملات مكبرة بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، أن المحافظة قد وجهت مديرية التموين والجهات المعنية بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.

وأضافت محافظ دمياط أن المحافظة تتابع عن كثب جهود الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى، للتصدى لأية مخالفات تتعلق بهذه المنظومة.
 

وفى السياق ذاته، أشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط،  وأوضح البيان أن اجمالى عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ٦٠٥ محاضر، جاء من بينها ٩٣ محضرا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والعمل بدون ترخيص وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات، علاوة على تحرير ٥١٢ محضرا للأسواق  لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية وغش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحوم مكشوفة وأيضًا العمل بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجارى، وتحرير محاضر لمستودعات الغاز لعدم مطابقة الأسطوانات للأوزان المحددة.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده أحداث دمياط دمياط 12 مخالفة تموينية

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