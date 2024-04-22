تمهيدا لدخولها التأمين الصحى.. وفد وزارى يزور مستشفى الزرقا بدمياط

زار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى الزرقا المركزي، حيث تفقد المباني والمنشآت الامكانيات التشغيلية و ملحقاتها و ذلك لدراسة وتقييم وضعها.

جاء ذلك برفقة وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لهيئة التخطيط الصحى بهيئة الرعاية الصحية.

تفقد مستشفى عزبة البرج المركزي

وتابع الوفد الزيارة بتفقد مستشفى عزبة البرج المركزي بدمياط لمتابعة وتفقد إمكانياتها والمباني والمنشآت والإمكانات التشغيلية بها.

وتأتى هذه الزيارة ضمن الإجراءات الاستعدادية لدخول محافظة دمياط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

تشكيل لجنة إشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات

وقرر وكيل وزارة الصحة بدمياط تشكيل لجنة إشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن الحرص على رفع معدلات الأداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التي تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواز، بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفني، حيث سيتم في الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات والتي سيتم من خلالها التعاون مع إدارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.

وأكد أنه سيتم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه خلال فترة المعايشة في اجتماع بنهاية كل أسبوع يترأسه وكيل الوزارة، متضمنًا أعضاء الفريق وإدارة المستشفى ورؤساء الأقسام بها، لافتًا إلى أنه تم حصر السلبيات التي تم ملاحظتها ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها لتلافيها، وقد انتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التي ستتخذها الإدارات لرفع مؤشرات الأداء والتي تتضمن خطة تدريبية جديدة.