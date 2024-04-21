أنتم الأمل.. يوم رياضي لذوي الهمم في دمياط

نفذ مركز شباب مدينة دمياط الجديدة يومًا رياضيًا لذوي الهمم على ملاعب المركز، بمشاركة 45 عضوًا من أعضاء جمعية الرياضيين متحدي الإعاقة بمدينة مياط الجديدة، وذلك ضمن خطة ومشروعات شهر أبريل 2024.

ويهدف النشاط لترسيخ مبدأ التكافل الإجتماعي والإنساني وتعزيز الأمل في قلوب أبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى ذويهم.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط إدارة الرياضة وإدارة المشروعات الرياضية إحتفالية رياضية ترفيهية للأطفال الأيتام ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم والذي تشرف على تتفيذه الإدارة العامة للتنمية الرياضية ضمن خطة الإدارة المركزية التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والذي أقيمت تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة" ضمن المشروع القومي للأيتام ها أنا أحقق ذاتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بنادي رأس البر الرياضي، والتي تم افتتاح فعالياتها في العاشرة صباحًا.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية والرياضية للأطفال الأيتام والتي بدروها ساهمت في رسم البسمة والبهجة علي وجوه الاطفال المشاركين حيث شارك كبير من أبناءنا الأيتام والتي اشتملت فقراتها على ألعاب رياضية، فقرات فنية "التنورة -الأغاني الوطنية - فن شعبي - الساحر - البلياتشو - ألعاب شد الحبل، اجتياز الحواجز والكراسي الموسيقية ورحلة نيلية في نهر النيل".

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته عن تنفيذ تلك الاحتفالية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي رعاية الأطفال الأيتام واكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال المشروع القومي للأيتام وها أنا أحقق ذاتي بدمجهم بالأنشطة الرياضية وتعزيز قدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة والبرامج المتخصصه لهم، حيث جاءت مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، حيث تنفذ الاحتفالية بجميع محافظات الجمهورية بعدد يقدر بنحو 4000 طفل مشارك على مستوى المحافظات.