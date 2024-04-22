تخفيض سعر الخبز فى 100 مخبز سياحى بدمياط

قال محمد الباز رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في دمياط، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي بدمياط اليوم الإثنين، حيث سيتم عقد اجتماع بمقر الغرفة التجارية بدمياط للتنسيق مع مديرية التموين وشعبة المخابز لتطبيق قرار خفض أسعار الخبز السياحي.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي عقب الاجتماع المقرر عقده اليوم الإثنين وذلك للتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأوضح أنه مبدئيا تم خفض سعر الرغيف وزن 70 جراما إلى 150 قرشا، وسيبدأ خفض وتحديد الأوزان عقب الاجتماع المزمع عقده، مشيرا لوجود 100 مخبز سياحي على مستوى المحافظة ما بين مرخص وغير مرخص وفى طريقهم لاتخاذ إجراءات الترخيص، حيث تابع محمد الباز رئيس شعبة المخابز فى الغرفة التجارية في دمياط تخفيض سعر الخبز السياحي.



وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن أسعار الخبز السياحى والفينو بعد التخفيض ستكون لرغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما وذلك اعتبارا من أمس الأحد.

كانت الأسواق قد شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي "الحر" والفينو بعد تراجع سعر طن الدقيق من 21 ألفا و23 ألفا إلى 16 ألف جنيه، الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاض الأسعار وبناء عليه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز السياحية على تخفيض أسعار الخبز السياحي لتخفيف العبء عن المواطن، وحصوله على منتج بسعر عادل دون أي مغالاة.