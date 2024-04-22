الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 88 ألف طن قمح للقطاع العام والخاص

قمح
قمح

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ48 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة (PUNKT) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة (GIEWONT) والتي ترفع علم جزر باهاما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 62674 طن تشمل: 1000 طن علف بنجر و9415 طن يوريا و4500 طن طن رمل و27720 طن كلينكر صب و20039 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97581 طن تشمل: 40084 طن قمح و677 طن خشب زان و10776 طن ذرة و7500 طن سكر و19498 طن خردة و13504 طن حديد و4506 طن زيت طعام و2715 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1036 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 706 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2308 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51029 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217092 طنًا.

كما غادر عدد 7 قطارات بحمولة إجمالية 8671 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية والفيوم وكوم ابو راضي، وعدد 4 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية والسخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 11830 حركة.

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