كرّمتها قرينة الرئيس وحصلت على ذهبية مانديلا.. من هي يمنى عياد بطلة دمياط في الملاكمة

توجت البطلة يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، جامعة دمياط بذهبية كأس أفريقيا "نيلسون مانديلا "2024 وزن 54 كج برياضة الملاكمة.





يذكر أن يمنى عياد هي بطلة في لعبة الملاكمة وحققت العديد من المراكز عالميا وأفريقيا وقامت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، واستطاعت يمنى عياد أن تكون إحدى بطلات العالم في لعبة الملاكمة وحققت فيها مراكز متقدمة مستمرة بشكل يدعو للفخر.





وتأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط لأولمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة، على اللاعبة الإثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024،0،كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلى لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمنى عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة إفريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

وفي نفس السياق يرتفع عدد الرياضيين المصريين المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024 إلى (38) لاعبا ولاعبة، كرة القدم (18)، السباحة التوقيعية (8)، تنس الطاولة (6)، الخماسي الحديث (3) الرماية (1) السباحة (1)، والملاكمة(1).