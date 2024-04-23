دمياط تنضم لقائمة المحافظات المقاطعة للأسماك.. وانخفاض في السعر بأول ساعتين

تشتهر دمياط بالأسماك وجودتها، بل يعمل العديد من أهالي المحافظة يعملون بمهنة الصيد، وتعد عزبة البرج بها ثلثي أسطول الصيد المصري، وعلى الرغم من ذلك شهدت دمياط دعوات مكبرة لمقاطعة شراء الأسماك نظرا للارتفاع المبالغ في أسعاره، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

الأمر الذي دفع العديد من تجار الأسماك، صباح اليوم الثلاثاء إلى تخفيض أسعار الأسماك بعد أول ساعتين من انطلاق دعوات المقاطعة، فأعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود أجود أنواع السمك، وتخفيض سعر كيلو الشبار الاخضر من ١٥٠ جنيه إلى ٧٠ جنيه، وسعر كيلو السمك البوري من ١٢٠جنيه إلى ٧٠ جنيه، تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيه إلى ٨٠ جنيه للكيلو، وتخفيض كيلو السردين من ١٥٠ جنيه إلى ٨٠ جنيه للكيلو.

وقال سامي الغباشي أحد أهالي مدينة دمياط إن الحملة لاقت نجاحا في محافظة بورسعيد والحميع ملتزما بها وبالتالي سنجد إنخفاضا في الأسعار بشكل قوي.

وقال محمد سامي سليمان أمين حزب الشعب الجمهوري في دمياط إن على الجميع بمختلف الفئات التضامن والمشاركة في الحملة والمقاطعة لحين تخفيض الأسعار ولو تم الالتزام من الجميع حتى منتصف شهر مايو سنجد انخفاضا واضحا في الأسعار.

ملتزمون بالحملة

وقال خالد النجدي نقيب صيادلة محافظة دمياط إننا ملتزمين بالحملة ومقاطعة الأسماك من اليوم وحتى نزول الأسعار بشكل قوي حيث ان الزيادة المبالغ فيها نعاني منها جميعا والحملة بالفعل نجحت في بورسعيد ونستطيع ان ننجح مثلهم في تخفيض الأسعار.

تصدرت المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير، كما امتلاءت صفحات التواصل على فيس بوك بشعارات الحملة بعد أن تفنن الأهالي فى تصميمها ونشرها، شهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال أعمال وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني.