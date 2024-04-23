الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دمياط تنضم لقائمة المحافظات المقاطعة للأسماك.. وانخفاض في السعر بأول ساعتين

اسعار الاسماك فى
اسعار الاسماك فى دمياط

تشتهر دمياط بالأسماك وجودتها، بل يعمل العديد من أهالي المحافظة يعملون بمهنة الصيد، وتعد عزبة البرج بها ثلثي أسطول الصيد المصري، وعلى الرغم من ذلك شهدت دمياط دعوات مكبرة لمقاطعة شراء الأسماك نظرا للارتفاع المبالغ في أسعاره، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

الأمر الذي دفع العديد من تجار الأسماك، صباح اليوم الثلاثاء إلى تخفيض أسعار الأسماك بعد أول ساعتين من انطلاق دعوات المقاطعة، فأعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود أجود أنواع السمك، وتخفيض سعر كيلو الشبار الاخضر من ١٥٠ جنيه إلى ٧٠ جنيه، وسعر كيلو السمك البوري من  ١٢٠جنيه  إلى ٧٠ جنيه، تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيه إلى ٨٠ جنيه للكيلو، وتخفيض كيلو السردين من ١٥٠ جنيه إلى ٨٠ جنيه للكيلو.

وقال سامي الغباشي أحد أهالي مدينة دمياط إن الحملة لاقت نجاحا في محافظة بورسعيد والحميع ملتزما بها وبالتالي سنجد إنخفاضا في الأسعار بشكل قوي. 

وقال محمد سامي سليمان أمين حزب الشعب الجمهوري في دمياط إن على الجميع بمختلف الفئات التضامن والمشاركة في الحملة والمقاطعة لحين تخفيض الأسعار ولو تم الالتزام من الجميع حتى منتصف شهر مايو سنجد انخفاضا واضحا في الأسعار.

ملتزمون بالحملة

وقال خالد النجدي نقيب صيادلة محافظة دمياط إننا ملتزمين بالحملة ومقاطعة الأسماك من اليوم وحتى نزول الأسعار بشكل قوي حيث ان الزيادة المبالغ فيها نعاني منها جميعا والحملة بالفعل نجحت في بورسعيد ونستطيع ان ننجح مثلهم في تخفيض الأسعار.

تصدرت المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير، كما امتلاءت صفحات التواصل على فيس بوك بشعارات الحملة بعد أن تفنن الأهالي فى تصميمها ونشرها، شهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال أعمال وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني. 

دمياط إقليم محافظة دمياط الأسماك أسطول الصيد عزبة البرج

مواد متعلقة

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق فى قاطرة بميناء دمياط

محافظ دمياط تهنئ "يمنى عياد" بعد تتويجها ببطولة أفريقيا في الملاكمة

خلال 72 ساعة.. إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة فى دمياط

الكشف بالمجان على 1053 مواطن خلال قافلة طبية بدمياط

كرّمتها قرينة الرئيس وحصلت على ذهبية مانديلا.. من هي يمنى عياد بطلة دمياط في الملاكمة

ميناء دمياط يستقبل 90 ألف طن قمح للقطاعين العام والخاص

تخفيض سعر الخبز فى 100 مخبز سياحى بدمياط

تمهيدا لدخولها التأمين الصحى.. وفد وزارى يزور مستشفى الزرقا بدمياط

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك