خلال 72 ساعة.. إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثالث أيام المرحلة الثالثة من الموجة عن تنفيذ 55 قرار إزالة بمساحة 550 متر طولى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى عبارة عن قطع جسر على ترعة وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم إزالة 28 حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة قد وجهت مديرية التموين والجهات المعنية بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.