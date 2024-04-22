محافظ دمياط تهنئ "يمنى عياد" بعد تتويجها ببطولة أفريقيا في الملاكمة

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، البطلة يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصرى للملاكمة لحصولها على الميدالية الذهبية في وزن 54 كجم ببطولة كأس نيلسون مانديلا المقامة بدولة جنوب أفريقيا.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن خالص امنياتها للبطلة بدوام التوفيق والسداد، معربة عن فخرها بها كنموذج مشرف للشباب المصرى الواعد، الذى يرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

يشار إلى أن البطلة المصرية حققت مراكز أولى بالبطولات المحلية والدولية وتأهيلها لبطولة الألعاب الأوليمبية بباريس.

ونجحت البطلة يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، جامعة دمياط في ان تتوج بذهبية كأس أفريقيا "نيلسون مانديلا "2024 وزن 54 كج برياضة الملاكمة.

يذكر أن يمنى عياد هي بطلة في لعبة الملاكمة وحققت العديد من المراكز عالميا وأفريقيا وقامت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

وتأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط لأولمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة،علي اللاعبة الأثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024،0، كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمني عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة حيث تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعداد الأبطال من مصر الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى العالم منّ المحافظات.