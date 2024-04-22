الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تهنئ "يمنى عياد" بعد تتويجها ببطولة أفريقيا في الملاكمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، البطلة يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصرى للملاكمة لحصولها على الميدالية الذهبية في وزن 54 كجم ببطولة كأس نيلسون مانديلا المقامة بدولة جنوب أفريقيا.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن خالص امنياتها للبطلة بدوام التوفيق والسداد،  معربة عن فخرها بها كنموذج مشرف للشباب المصرى الواعد، الذى يرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

يشار إلى أن البطلة المصرية حققت مراكز أولى بالبطولات المحلية والدولية وتأهيلها لبطولة الألعاب الأوليمبية بباريس.

ونجحت البطلة يمنى عياد  الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، جامعة    دمياط في ان تتوج بذهبية كأس أفريقيا "نيلسون مانديلا "2024 وزن 54 كج برياضة الملاكمة.

يذكر أن يمنى عياد هي بطلة في لعبة الملاكمة وحققت العديد من المراكز عالميا وأفريقيا وقامت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

وتأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط  لأولمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة،علي  اللاعبة  الأثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024،0، كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمني عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة حيث تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعداد الأبطال من مصر الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى العالم منّ المحافظات. 

دمياط - مديريات الشباب والرياضة أحداث دمياط أشار الدكتور أشرف صبحى اخبار دمياط

مواد متعلقة

خلال 72 ساعة.. إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

الكشف بالمجان على 1053 مواطن خلال قافلة طبية بدمياط

كرّمتها قرينة الرئيس وحصلت على ذهبية مانديلا.. من هي يمنى عياد بطلة دمياط في الملاكمة

ميناء دمياط يستقبل 90 ألف طن قمح للقطاعين العام والخاص

تخفيض سعر الخبز فى 100 مخبز سياحى بدمياط

تمهيدا لدخولها التأمين الصحى.. وفد وزارى يزور مستشفى الزرقا بدمياط

إزالة 6 تعديات جديدة على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

ضبط 604 مخالفات تموينية فى حملات مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال