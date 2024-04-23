الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصطافو الإسكندرية يشيدون بقرارات منع الإكرامية: "استغلال وفلوس على الفاضي"

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإجراءات لمنع الإكراميات ودفع الأموال غير المستحقة خارج ثمن التذكرة الرسمية لعمال الشواطئ، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومنع استغلالهم.

وأكدت السياحة والمصايف أن أي مطالبة بدفع الإكراميات غير قانونية، وحثت الزوار والمصطافين على الإبلاغ الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل وإرسال مسؤول من الإدارة لمعالجة الإشكالية ومنع استغلال المصطافين وزوار المدينة.

وأشاد مصطافو الإسكندرية بقرارات منع الإكراميات، مؤكدين أنها فلوس تدفع على الفاضي.

قال رضا أبو العز، من أهالي الإسكندرية، إنه كان على المصطافين في الماضي أن يدفعوا ويتعرضوا لغرامات خارج تكلفة التذكرة الرسمية بمبلغ يقترب من 100 جنيه إضافية من أجل الحصول على مقاعد في الصف الأول أو تحضير الشمسية أو طاولة إضافية، وكان العمال يستغلون المصطافين للحصول على أموال إضافية، مما كان يشكل عبءًا على المواطنين وزوار المدينة.

وأضاف سامي عبد الرحمن، من أهالي الإسكندرية، أنه يجب على الإدارة المركزية تجديد التوعية للمصطافين بأن حملات منع الاستغلال ودفع الإكراميات ما زالت مستمرة، وأنه يجب على المواطنين الاستجابة والتعاون مع هذه القرارات التي تصب في مصلحتهم، وعليهم فقط الالتزام بدفع التذكرة الرسمية والحصول على الخدمة كاملة.

وأشارت صفاء بركات، من أهالي الإسكندرية، إلى أن في الماضي كانت أي خدمة لا تُقدم دون دفع إكراميات لعمال الشواطئ أو غرف تغيير الملابس أو دورات المياه، وكان ذلك يُعتبر "سبوبة"، لكن الوضع تغير الآن مع زيادة عدد المخالفات ومحاولات استغلال المصطافين دون علمهم. وأكدت على أهمية استجابة المصطافين للشكاوى والإبلاغ عن المشكلة لكي لا تتكرر مرة أخرى.

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شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف السياحة والمصايف مصطافو الاسكندرية الاستغلال بدفع اكراميات 5 فئات سعرية لشواطىء الاسكندرية

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