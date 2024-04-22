الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تقرأ رايات البحر.. دليل للمصطافين على شواطئ الإسكندرية (لايف)

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

أجرت الدستور بث مباشر من على شواطىء الاسكندرية اليوم لبدء توافد المصطافين في كلا القطاعين الشرقي والغربي مع بدء إجازات الصيف.

وتوافد المصطافين على شواطىء الاسكندرية والذي يعد المقصد المصيفي الاول لمحبي المدينة التي تحتفظ بمكانتها الخاصة لدى زوارها.

لتوعي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين بأهمية الدراية برايات البحر المختلفة الالوان حفاظا على سلامتهم وقضاء اجازه صيفية دون اي خطورة.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبّر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا، ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على جاهزية جميع الشواطئ لاستقبال الرواد مع توفير كافة الخدمات على الشواطئ للجمهور، موضحة أن شواطئ الإسكندرية تنقسم إلى 4 فئات هى: الشواطي العامة بسعر تذكرة 5جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة 10 جنيهات، وشواطئ مميزة بسعر تذكرة 15جنيهًا، وشواطئ سياحية بسعر تذكرة 25 جنيهًا، فضلًا عن شاطئ مجاني تمامًا للرواد.

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