عدوي مقاطعة الأسماك تصل لأسواق وشوادر بالغردقة.. والأهالي: "خليه يعفن"

دخل أهالي مدينة الغردقة على خط الغضب من أسعار الأسماك المبالغ فيها، وتداول البعض دعوات لمقاطعة الأسماك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، على خطئ أهالى محافظنى بورسعيد والإسكندرية، اللتان انتشرت بهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعوات لمقاطعة شراء الأسماك، عقب ارتفاع سعرها بشكل غير طبيعي.

وبدأ أهالى مدينة الغردقة ، التفاعل مع منشورات مقاطعة أسماك البحر الأحمر، بعد انتشار واسع لحملة المقاطعة، نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك، خاصةً عقب إعلان قرار محافظ البحر الأحمر، بمنع الصيد في مياه البحر لمدة 3 أشهر.



وتداول أهالى مدينة الغردقة، أن سعر سمك الحريد وصل إلى 210 جنيهًات، بينما يعتبر السعر العادل أن لا يزيد عن 100 جنيهًا للاحجام المتوسطة، لافتين إلى أن التجار قاموا برفع الأسعار، بعد قرار محافظ البحر الأحمر، بوقف الصيد فى مياه البحر لمدة 3 أشهر.

فيما أكد احمد ابراهيم أحد تجار الأسماك في حلقة أسماك الغردقة، أن إرتفاع أسعار الأسماك، جاء عقب إعلان محافظة البحر الأحمر، بوقف الصيد لمدة 3 أشهر، لافتًا الي ان هناك عدد قليل من مراكب الصيد مازالت في البحر، مؤكدًا إنه عند دخول المركب يتم اقافه المدة المحددة لوقف الصيد، لذا ارتفعت أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه.

منع صيد وبيع أسماك البحر الأحمر والعقوبات صارمة

في كل عام، تعلن محافظة البحر الاحمر قرارها بمنع الصيد لمدة تصل لثلاث شهور، ويأتي القرار بعد اقتراحات وتوصيات جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر، والذي يحمل رقم 266 بشأن منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر، فى محلات بيع الأسماك والمطاعم لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار.

أسباب منع وحظر الصيد بالبحر الأحمر



قالت محافظة البحر الاحمر في بيانها إن وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر يأتي حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية، بعد توصيات من الجهات المختصة في هذا الأمر، وهي جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر.

ويتم تحديد أوقات منع الصيد بتواريخ معينة ولكل حرفه فترة زمنية تختلف عن الاخري فالصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 اكتوبر المقبل وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر، كما منع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لمواني الصيد قبل موعد تنفيذ القرار.



عقوبة صيد أسماك البحر الأحمر وبيعها؟

يأتي القرار حفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الاحمر وخليج السويس، واستجابة لتوصيات للجنة المشكلة خلال الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الاحمر، وسيتم معاقبة المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات،وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف 6 اشهر والإحالة إلى النيابة.

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