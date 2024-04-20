تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وجرى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 655 شاحنة و615 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 359 شاحنة و595 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 296 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمل، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2575 طنًا، 235 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) 4 سفن وهي بريدج، آيلة، كوين نفرتيتي وأور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طنًا قادمة من جدة، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة SEA WAVE1، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1955 راكبًا بموانئها.

على متن 35 طائرة.. فنادق مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح اليوم



في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال ما يقرب من 11 ألف سائح، يصلون على متن 35 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 120 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتصل الرحلات المقرر وصولها إلى مطار مرسى علم اليوم، من عدة دول أوروبية على مدار اليوم السبت، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم المطار.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل على مدار الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، 120 رحلة طيران دولية، حيث تصل من عدة دول مختلفة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.