الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصور من قنا.. كشف هوية "جثة الكرتونة" فى البحر الأحمر

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، عن بيانات وكشف هوية جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، عثر عليها ملقاة بأحد شوارع الغردقة.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى عو"، يبلغ من العمر 27 سنة، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًّا، وتبين أنه من إحدى قرى محافظة قنا، وتبين أن أسرته حررت محضرًا باختفائه منذ يومين، فيما يتم تكثيف الجهود لبيان أسباب وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد عثرت على جثة لشاب في العقد الثالث داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت للمعاينة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبيانات الجثة وتكثيف الجهود الأمنية حول ملابسات الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث لم يستدل على شخصية المجني عليه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

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