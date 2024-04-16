الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الغردقة
الغردقة

يتعمد الخارجون عن القانون تخريب ما تتميز مدينة الغردقة بالبحر الأحمر من مميزات طبيعية وجغرافية، جعلت منها قِبلة للسياحة العالمية، ويسعون لهدم تاريخ وقيمة المدينة من خلال ممارسات غير قانونية، وذلك من خلال مكاتب سياحة لشركات غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

“الدستور” رصدت شركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع رحلات للسياح من خلال مواقع إلكترونية “سايت” أو مكاتب إدارية لا تخضع لأي لوائح أو قواعد قانونية وغير مسجلة ضريبيا، وتعمل بالمخالفة للقانون الذي يعاقب أصحابها بعقوبات تصل للحبس في بعض الحالات.

مسؤول بوزارة السياحة، تحفظ على ذِكر اسمه، قال لـ"الدستور" إن ما يطلق عليه شركات (بير السلم) تُكبد الدولة والقطاع السياحي خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك الشركات لا تعمل بغطاء قانوني ويمكن أن تتسب في كارثة مستقبلًا، من خلال بيع رحلات للسياح دون تأمين صحي أو غطاء قانوني، وحال حدوث أي عائق أمام السائح سيتسبب في أزمة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لا يمكن تحصيل ضرائب منها لصالح الدولة، كونها غير مسجلة ودون أي أوراق ثبوتية. 

في السياق، يقول أحمد صلاح، مسؤول بشركة سياحة، إن الشركات غير المرخصة خِنجر مسموم في ظهر القطاع السياحي وتؤثر بالسلب على فرص مصر في الاستثمار السياحي وصناعة السياحة بشكل عام، وذلك بسبب ممارسات تلك الكيانات غير القانونية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام ساياتات بدون رقابة أو أوراق ثبوتية قانونية لصناعة “سايت” دون ضوابط لأفراد غير مؤهلين، مؤكدًا أن تلك الشركات تشغل عمالة أجنبية دون تصاريح عمل قانونية، ومخالفة لنسبة تشغيل العمالة غير المصرية والمقررة بـ10%.

أضاف صلاح لـ"الدستور"، أن تلك الشركات تلجأ إلى تشغيل أجانب بلغات الدول التي يعملون على جذب سياح منها، ويبيعون رحلات لهم ضمن خطة أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تسير رحلات أكثر من مثيلاتها القانونية، وهي باب لاستغلال السائح، في ظِل رؤية الدولة وحرصها علي النهوض بالقطاع السياحي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

تابع، أن تلك الشركات تحتال على القانون من خلال شراء فرع لوكالة شركات سياحة (فئة أ) وتشغليها بطرق غير قانونية تحت غطاء أنها ضِمن أفرع الوكالة للشركات ذات (الفئة أ)، مؤكدًا أن مدينة الغردقة تشهد خلال السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا لتلك الشركات الوهمية التي تتسبب في خسائر ومشاكل كبرى بالقطاع السياحي.

مسؤول بمكتب العمل: نفتش باستمرار على شركات السياحة غير المرخصة

مسؤل بمكتب العمل بمدينة الغردقة، قال لـ"الدستور"، إن المكتب يشكل لجان للتفتيش على تلك الشركات غير القانونية وتحرر محاضر مخالفات لها، مؤكدًا أنه يتم تطبيق مواد القانون واللوائح المنظمة لذلك حال ضبط شركة غير مرخصة طبقًا للقانون، مؤكدًا أن تم تحرير محاضر مختلفة لمخالفات وشركات تعمل بالقطاع السياحي وبها عمالة غير موفقة الأوضاع، سواء كانت تلك العمالة مصرية أو أجنبية.

الغردقة القطاع السياحي شركات وهمية سياحة شركات السياحة الاقتصاد وزارة السياحة

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