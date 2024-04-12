بثالث أيام العيد.. عروض "الفلاي بورد" تشغل حماس النزلاء والسياح على شواطئ الغردقة

تحرص فنادق الغردقة علي إقامة عروض وحفلات ترفيهية لنزلائها خاصة في الأعياد والمناسبات: وتأتي لعبة "الفلاي بورد" على شواطئ الغردقة من بين اشهر تلك العروض، حيث تنال تفاعلا كبيرا بين المصريين والأجانب وعلى أنغام الموسيقى، ويحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي كرنفال.

وقال مجدي عبد الغني لاعب "فلاي بورد"، انه في الأعياد تلقي اللعبة إقبالًا ورواجا كبيرًا، مؤكدًا انه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك فى يومها الثالث بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.

ما هي لعبة " الفلاي بورد"؟

ولفت إلى أن لعبة "الفلاي بورد" هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

قال محمد وفا مدير احد فنادق الغردقة، إن الفنادق حريصة على تقديم أنشطة متنوعة ومختلفة لإسعاد الأفواج السياحية، واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحلويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشوكولاتة مع تزيين الشاطئ بالبالون بالألوان المختلفة، يصاحب ذلك الأغاني المتعلقة بالعيد.

الفنادق تقدم خلال عيد الفطر برامج ترفيهية متنوعة مع فرق "الأنيميشن"

وأشار الى أن الفنادق تقدم خلال عيد الفطر برامج ترفيهية متنوعة مع فرق "الأنيميشن" الموجودة بالفنادق أو الاستعانة بفرق فنية من الخارج بتقديم الفقرات الفنية المتنوعة التي ترضى كافة الأذواق، مع وجود سياح من كل الدول بالإضافة للسياحة الداخلية التي رفعت نسب الاشغال بالفنادق إلى كامل العدد.

واستعدت فنادق البحر الأحمر السياحية لاستقبال المعيدين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك بتجهيزات خاصة ومميزة هذا العام، وذلك بوضع برامج ترفيهية للنزلاء طوال أيام العيد، وذلك لجذب النزلاء لقضاء إجازتهم بها والاستمتاع بزيارتهم المدينة الساحلية.

حيث تشهد نسب الاشغال زيادة منذ بداية الاسبوع الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات عيد الفطر المبارك، كما جهزت الفنادق السياحية برامجها للنزلاء وتجهيز اماكن الاحتفالات الليلية.

احتفالات العيد بفنادق الغردقة

احتفالات العيد بفنادق الغردقة

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