الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خطط لقضاء عيد الفطر في الغردقة.. أفضل الأماكن المجانية

قضاء عيد الفطر
قضاء عيد الفطر

مدينة الغردقة وجهه لكثير من الأسر المصرية خلال أيام الأعياد والمناسبات العامة، حيث تستقبل المدينة آلاف الاسر لقضاء اجازة واحتفالات العيد بها، وهناك بعض الاماكن التي يمكن للمواطنين التنزه بها مجانًا بدون دفع اي رسوم علي ذلك.
 

الممشى السياحي

يعتبر الممشي السياحي بمدينة الغردقة أحد أبرز الأماكن التي يقضي بها المصريين العيد بمدينة الغردقة حيث يأتي من بين أفضل الأماكن المجانية وأكثرها استقبالًا للمواطنين في العيد هو الممشي السياحي والذي يستقطب سكان وأهالي مدينة الغردقة خاصة والوافدين عليها في العيد، ويقع الممشي السياحي في جنوب مدينة الغردقة، حيث يبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 دقائق بالسيارة ويمكن الوصول له عن طريق سيارات الاجرة من قلب مدينة الغردقة ومن اي اتجاة عن طريق امتطاء سيارة اجرة بـ3 جنيهات، ويتم الدخول له بدون رسوم مجانًا، حيث يحتوي علي مناطق سياحية ومناطق بازارات والعاب اطفال وغيرها من ادوات الترفيه، ويتم فتحه امام المواطنين طوال اليوم خلال فترة العيد ومابعدها، كما يوجد بهِ خدمات امنية علي مدار الساعة.

شارع شيري

فيما يأتي شارع  او ممشي شيري بعد الممشي السياحي الجنوبي كأفضل ثانِ وجهة بالمدينة السياحة للمواطنين، التي تشهد تجمعات وإقبالًا كبيرًا من المواطنين ويقع وسط مدينة الغردقة وتحديدًا متفرع من شار الشيراتون الرئيسي، ويحتوي على مجموعة من المطاعم الشهيرة والبراندات العالمية والمتاجر المختلفة والمتنوعة لكافة السلع والمأكولات، ويحتوي علي مقاعد مجهزه ويتم الدخول له مجانًا طوال العام.

كورنيش ميريت 

يعتبر كورنيش ميريت او شاطئ 4 أحد اشهر الأماكن المجانية لزوار مدينة الغردقة، والذي يضم شاطئ وكورنيش بطول 1500 متر تقريبًا بعدما تم تجديده وتطويره وافتتاحه منذ شهرين تقريبًا، وهوا يعد من أحدث أماكن الترفيه في الغردقة، والدخول له مجانًا، ومن المقرر فتحه امام المواطنين طوال ايام العيد، حيث يشهد الكورنيش اقبالًا من المواطنين في الاعياد والمناسبات وتتوافر علي جانبيه سيارات بيع التسالي والوجبات السريعة.

الغردقة الأعياد الممشى السياحي أفضل الاماكن المجانية مناطق سياحية العيد

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