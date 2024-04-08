الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ 8 ساحات و195 مسجدا.. "أوقاف البحر الأحمر" تستعد لعيد الفطر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن انتهاء استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تجهيز 8 ساحات و195 مسجدا لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، بمختلف مدن المحافظة.

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تجهيز المساجد والانتهاء من عملية تطهير وتعقيم المساجد المقرر إقامة صلاة  العيد بها، كما تم تجهيز195 مسجدًا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي لصلاة العيد.

المديرية حددت أماكن صلاة عيد الفطر المبارك 

قال الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إنّ المديرية حددت أماكن صلاة عيد الفطر المبارك حيث تم تخصيص 195 مسجدًا و8  ساحات، وذلك بمعدل 104 مساجد في الغردقة و18 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في مدينة القصير، و9  مساجد في مرسى علم و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 2 ساحه بمدينة رأس غارب، وتم تجهيز وساحة واحدة بمدينة بسفاجا و3 بالقصير وساحة واحدة بحلايب وأخري بمدينة الشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف  مؤكدًا أنه تم تنظيم حملات تعقيم وتطهير  للمساجد بالبحر الأحمر، استعدادا للعيد بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن.

التحالف الوطني بالبحر الأحمر يواصل توزيع كراتين رمضان لمستحقيها


في سياق آخر تواصل أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر توزيع السلع الغذائية والشنط الرمضانية علي مستحقيها من الأسر الأولي بالرعاية في نطاق محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الاولي بالرعاية وتوفير مستلزماتهم خلال شهر رمضان المبارك.

قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر لضمان وصول المساعدات لمستحقيها

وأكد وائل جاد منسق التحالف التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر، أن متطوعي التحالف بالمحافظة يواصلون أعمال توزيع الكراتين الرمضانية علي الأسر المستحقة من الأولي بالرعاية، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، مؤكدًا أنه تم توزيع مئات الكراتين والشنط الرمضانية علي مدار الأيام الماضية.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن عملية التوزيع تتم في كافة مدن المحافظة من خلال شنط رمضانية مجهزة بكافة متطلبات الأسرة، وتشمل مواد غذائية متنوعة، مؤكدًا أنهم يستهدفون الفئات المستحقة للدعم وتوفير احتياجاتهم علي مدار شهر رمضان.

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