الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى حميات الغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية لمستشفى الحميات بالمرور، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس عملهم، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها، ترافقه الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الحافظ مدير مستشفى الحميات 
لمتابعة أعمال التحول الرقمي.

 

وأكد وكيل صحة البحر الأحمر، أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات، كما تفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، متابعًا تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بها، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، واستمرار لتدريب للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال، والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما تفقد قسم الأشعة وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الأشعة المقطعية، وجرى التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية. 


 

في سياق آخر الدكتور أجرى عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، جولة مسائية على مستشفى سفاجا المركزي، يرافقة مدير مستشفى سفاجا ومدير الإدارة الصحية بسفاجا، لتفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى سفاجا المركزي، وذلك بتكليف من الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة تكثيف المرور الإشرافي وتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفي.

 

كما تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من توافر الأدوية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ بشكل كاف، والتأكد من صيانة جميع الاجهزة وتوافر عدد كاف من الأسرة.

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الغردقة صحة البحرالاحمر وزارة الصحة مستشفي حميات أدوية

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