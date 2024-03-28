جولات مسائية على مستشفيات البحر الأحمر لمتابعة مستوى الخدمة| صور

أجرى د.عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، جولة مسائية على مستشفى سفاجا المركزي، يرافقة مدير مستشفى سفاجا ومدير الإدارة الصحية بسفاجا، لتفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى سفاجا المركزي، وذلك بتكليف من د.إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة تكثيف المرور الإشرافي وتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين "، حيث تم تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفي.

كما تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من توافر الأدوية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ بشكل كاف، والتأكد من صيانة جميع الاجهزة وتوافر عدد كاف من الاسرة.

وأكد مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر أن الجولات التي تتم والزيارات تأتي الحفاظ علي تقديم مستوي عال من الخدمة الطبية للمواطنين، والمتابعة الميدانية المكثفه لمنافذ تقديم الخدمات الطبية بمحافظة البحر الأحمر لضمان تقديم افضل الخدمات الطبية ورضا المنتفعين.

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