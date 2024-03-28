الخميس 28 مارس 2024
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محافظات

إقبال على معارض "أهلًا رمضان" بالبحر الأحمر.. والأهالي: نتيفيد من النخفيضات

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان بالغردقة

تشهد معارض أهلا رمضان  ومنافذ وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك بسبب أسعارها المنخفضة وتوافر السلع التي يقبل عليها المواطنين، بأسعار أقل من مثيلاتها، وذلك بسبب انخفاض أسعار تلك السلع، حيث أكد عدد كبير من المواطنينبتلك المعارض على انخفاض أسعار معظم السلع والمنتجات بفارق ما بين جنيهان إلى عشرة جنيهات في كل سلعة، مؤكدين أن معظم السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها بفارق كبير عن الفترة الماضية.

أكد أحمد عبدالله، أحد المواطنين بمدينة الغردقة، أن أسعار السلع بمنافذ ومعارض أهلًا رمضان أقل من مثيلاتها في المحال التجارية الأخرىبفارق كبير وصل الي 40% في بعض السلع، مؤكدًا جودة السلع المعروضة وتاريخ صلاحيتها الحديث مما يؤكد علي عزم الجهاتالمختصة في مواجهة احتكار التجار  للسلع، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار أقل من الفترة الماضية، لافتًا اإلى أن معارض السلع المخفضةبها كافة السلع الغذائية والأدوات المنزلية التي تحتاجها الأسر، وبأسعار لا تقارن بغيرها، مشيدًا بدور تلك المعارض في توفير السلع اللازمة بجودة وأسعار أقل من مثيلا في الأسواق، مؤكدًا أهمية تلك المعارض في دعم الأسر وتوفير احتياجاتهم اللازمة ومواجهة محتكريالسلع الغذائية والمضاربين بها.

أما علاء عبدالرحمن، أحد الوافدين لمعرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة، أكد أن معارض السلع المخفضة ساهمت في خفض أسعار معظم المنتجات، مؤكدًا أن أسعار السلع شهدت انخفاضا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أنه يقوم بالشراء من تلك المعارض بشكل مستمر،مؤكدًا علي جودة السلع المعروضة بالمعارض، وانه هناك سلع بجودة عالية وأسعار تتناسب مع مختلف الأسر، مشيرًا إلى أن معارض السلع المخفضة ساهمت في خفض أسعار السلع المختلفة وتوفيرها بكميات يمكن للمواطن الحصول عليها في أي وقت وبأي كمية يجتاحها.

من جهته، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أن معارض أهلًا رمضان ساهمت في خفض أسعار السلع والمنتجاتالغذائية بشكل كبير، مؤكدًا أن المواطنون بدأوا يشعرون بخفض اسعار السلع بعد توفير كميات كبيرة منها وخفض اسعار معظمها، وذلكتماشيًا مع تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وضمن خطة الدولة لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن نسبة خفض الاسعارلبعض السلع وصلت لـ 30 و40%، وعدم نقص اي سلعة في الأسواق، وتوافرها بكميات.

أضاف مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أنه حملات المتابعة مستمرة علي المحال التجارية والأسواق المحلية والمعارض منقبل مفتشي التموين بمختلف الإدارات بتعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لمتابعة أسعار السلع وجودتها وصلاحيتها، لافتًا إلى أنه يتم عمل رصد يومي وعلى مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

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