التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يواصل توزيع كراتين رمضان لمستحقيها (صور)

تواصل أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر توزيع السلع الغذائية والشنط الرمضانية على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في نطاق محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأولي بالرعاية وتوفير مستلزماتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد وائل جاد، منسق التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر، أن متطوعي التحالف بالمحافظة يواصلون أعمال توزيع الكراتين الرمضانية على الأسر المستحقة من الأولى بالرعاية، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، مؤكدًا أنه تم توزيع مئات الكراتين والشنط الرمضانية على مدار الأيام الماضية، وأنه سيتم استكمال خطة التوزيع حتى نهاية الشهر المبارك.

إفطار جماعي برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن عملية التوزيع تتم في كافة مدن المحافظة من خلال شنط رمضانية مجهزة بكافة متطلبات الأسرة، وتشمل مواد غذائية متنوعة، مؤكدًا أنهم يستهدفون الفئات المستحقة للدعم وتوفير احتياجاتهم على مدار شهر رمضان، لافتًا إلى أنه يتم التجهيز لإفطار جماعي يضم عدد كبير من مواطني وأهالي مدينة الغردقة قبل نهاية الشهر المبارك، بجانب انطلاق الدورة الرمضانية التي يدشنها التحالف الوطني للاعبي كرة القدم بمدن البحر الأحمر.

واستطرد "جاد"، أن التحالف الوطني منذ بداية شهر رمضان المبارك يقوم بعملية حصر وتوزيع للمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية تخطت 600 جنيه، وتحتوي على كافة متطلبات الأسرة.

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يوزع كراتين رمضان