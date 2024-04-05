الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستعد لاستقبال 155 رحلة طيران سياحى دولى

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار الأسبوع المقبل بداية من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، لاستقبال 155 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة، وتصل الرحلات المقرر وصولها من مطارات دولية أغلبها أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم لأرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وكشف الخبير السياحى أحمد الشملي، عن أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية خلال الفترة الحالية خاصة في السياحة الأوروبية، مشيرًا إلى أن معدل الرحلات الأسبوعي ارتفع خلال الأسبوع الجاري عن السابق بزيادة 14 رحلة طيران، وذلك طبقًا لجداول التشغيل المعلنة بالمطار، مشيرًا إلى أن معظم الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع المقبل من عدة دول أوروبية، على رأسها: ألمانيا، التشيك، بولندا، بلجيكا، وهولندا، وأن معدلات الوصول تدل على بداية موسم سياحي صيفي قوي.

وأضاف الشملي، لـ«الدستور»، أن السياح الأوروبيين يتصدرون قائمة الوصول لفنادق البحر الأحمر خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمانيين والبولنديين، مؤكدًا أن مدينة مرسى علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبوها من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى جهود الدولة وأجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن السياحة الداخلية ستسهم في رفع نسب الأشغال بالفنادق في الفترة المقبلة تزامنًًا مع إجازة عيد الفطر وقرب انتهاء السنة الدراسية للأسر، مؤكدًا أن هناك عروضا دشنها عدد من شركات السياحة لبيع الغرف الفندقية بأسعار وصلت لـ20% تقريبًا.

واستطرد الخبير السياحي أن هناك ترتيبات مكثفة أجرتها الفنادق لاستقبال زوار مدينة الغردقة تزامنًا مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وقد تضمنت تخفيضات للإقامة الشاملة أو للرحلات الجماعية للهيئات والنقابات المختلفة، ما يدعم نسب الإشغال وزيادة التدفقات.

مطار مرسى علم طيران السياحة القطاع السياحي الغردقة البحر الاحمر

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