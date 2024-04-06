6 مصابين في انحراف أتوبيس على طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

أصيب 6 أشخاص إثر انحراف أتوبيس نقل ركاب عام على طريق "الزعفرانة - رأس غارب "، صباح اليوم السبت.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانحراف أتوبيس نقل ركاب عام بطريق" الزعفرانة - رأس غارب"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 مواطنين باصابات خفيفة، وتم نقل المصابين الى مستشفى رأس غارب المركزي.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي لـ«الدستور»، أن الإصابات خفيفة وتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكدًًا انه سيتم خروج جميع المصابين خلال ساعات قليلة.