السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

6 مصابين في انحراف أتوبيس على طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص إثر انحراف أتوبيس نقل ركاب عام على طريق "الزعفرانة - رأس غارب "، صباح اليوم السبت.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانحراف أتوبيس نقل ركاب عام بطريق" الزعفرانة - رأس غارب"، وتم  الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 مواطنين باصابات خفيفة، وتم نقل المصابين الى مستشفى رأس غارب المركزي.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي لـ«الدستور»، أن الإصابات خفيفة وتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكدًًا انه سيتم خروج جميع المصابين خلال ساعات قليلة.

رأس غارب الزعفرانة مستشفى رأس غارب اسعاف البحر الأحمر أتوبيس الرعاية الطبية انحراف اتوبيس

مواد متعلقة

تكريم 347 من حفظة القرآن الكريم بالبحر الأحمر (صور)

مرسى علم تستعد لاستقبال 155 رحلة طيران سياحى دولى

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ضمن مبادرة "سبيل".. حياة كريمة توزع 500 وجبة إفطار ساخنة في البحر الأحمر

بحضور 1500 فرد.. إفطار جماعى للتحالف الوطنى بالبحر الأحمر

وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى حميات الغردقة

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالغردقة

تأهل 6 سباحين لتتابع عبور بحر المانش فى أغسطس

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

كواليس مسرحية ريا وسكينة.. خفايا وخلافات لم تُكشف من قبل

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا