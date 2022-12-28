الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طائرًا فوق الماء.. لاعب فلاى بورد يفاجئ سياح الغردقة فى احتفالات الكريسماس (صور)

بابا نويل يطير فوق
بابا نويل يطير فوق مياه الغردقة

فاجأ لاعب الفلاي بورد الشهير مجدي عبدالغني السياح على شواطئ مدينة الغردقة، مجسدًا شخصية بابا نويل، لتقديم عروض بالفلاي بورد وتوزيع الهدايا على السائحين احتفالًا بالعام الجديد.

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أكد مجدي عبدالغني لاعب الـ"فلاي بورد "أن رياضة جديدة مختلفة تمارس فوق مياه البحر، لجذب أنظار السائحين من مختلف الجنسيات على الشواطئ، مؤكدًا أن قام بتوزيع الهدايا على السياح احتفالاً بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، لافتًا إلى أن السياح عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بالحدث، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية لتوثيقها.

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وأضاف لاعب الفلاي بورد لـ"الدستور"، أن فكرة عرض بابا نويل على الشاطئ جاءت لإدخال السعادة والفرحة على النزلاء من السياح على الشواطئ، مؤكدًا أن هناك أفكارا جديدة يتم تنفيذها لجذب أنظار السياح.

لاعب فلاي بورد

لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
لاعب فلاي بورد
احتفالات الكريسماس اعياد الكريسماس العام الميلادي الجديد فنادق الغردقة مجدي عبدالغني مدينة الغردقة

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قادمًا من البحر.. بابا نويل يفاجئ سياح الغردقة ويوزع هدايا على الشواطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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