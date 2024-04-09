بعروض ترفيهية.. فنادق الغردقة تستعد لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر

انهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال المعيدين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتجهيزات خاصة ومميزة هذا العام، من خلال وضع برامج ترفيهية للنزلاء طوال أيام العيد، وذلك لجذب النزلاء لقضاء إجازتهم بها والاستمتاع بزيارتهم المدينة الساحلية.

وتشهد نسب الإشغال زيادة منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات عيد الفطر المبارك، كما جهزت الفنادق السياحية برامجها للنزلاء وتجهيز أماكن الاحتفالات الليلية.

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إن الفنادق تلقت عددا كبيرا من الحجوزات خلال الأيام الماضية، للقامة خلال فترة عيد الفطرالمبارك، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال ارتفعت هذا الموسم تزامنًا مع الإجازة الصيفية وعيد الفطر، لافتًا إلى أن الفنادق جهّزت برامج وعروض خاصة ستنطلق طوال أيام العيد لإسعاد نزلائها ومشاركتهم فرحة العيد.

وكشف الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة ومرسى علم بدأت في استقبال أعدادًا كبيرة من المعيدين والمحتفلين بداية من الاسبوع الجاري، لافتًا إلى أن مرسى علم أصبحت ضمن قائمة الوجهات السياحية للمصريين حاليًا، بالإضافة إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل يوميًا عشرات الرحلات الدولية.

خلال الأسبوع.. 155 رحلة طيران دولية تصل البحر الأحمر

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار الأسبوع الجاري، 155 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة، وتصل الرحلات المقرر وصولها من مطارات دولية أغلبها أوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وكشف الخبير السياحى أحمد الشملي، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية خلال الفترة الحالية خاصة في السياحة الأوربية، مشيرًا الي أن معدل الرحلات الأسبوعي ارتفع خلال الأسبوع الجاري عن السابق بزيادة 14 رحلة طيران، وذلك طبقًا لجداول التشغيل المعلنة بالمطار، مشيرًا إلى أن معظم الرحلات الوافدة للمطار خلال الاسبوع المقبل من عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا والتشيك وبولنداوبلجيكا وهولندا، وأن معدلات الوصول تدل على بداية موسم سياحي صيفي قوي.