الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعروض ترفيهية.. فنادق الغردقة تستعد لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر

فنادق مرسي علم
فنادق مرسي علم

انهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال المعيدين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتجهيزات خاصة ومميزة هذا العام، من خلال وضع برامج ترفيهية للنزلاء طوال أيام العيد، وذلك لجذب النزلاء لقضاء إجازتهم بها والاستمتاع بزيارتهم المدينة الساحلية.

وتشهد نسب الإشغال زيادة منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات عيد الفطر المبارك، كما جهزت الفنادق السياحية برامجها للنزلاء وتجهيز أماكن الاحتفالات الليلية.

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إن الفنادق تلقت عددا كبيرا من الحجوزات خلال الأيام الماضية، للقامة خلال فترة عيد الفطرالمبارك، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال ارتفعت هذا الموسم تزامنًا مع الإجازة الصيفية وعيد الفطر، لافتًا إلى أن الفنادق جهّزت برامج وعروض خاصة ستنطلق طوال أيام العيد لإسعاد نزلائها ومشاركتهم فرحة العيد.

وكشف الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة ومرسى علم بدأت في استقبال أعدادًا كبيرة من المعيدين والمحتفلين بداية من الاسبوع الجاري، لافتًا إلى أن مرسى علم أصبحت ضمن قائمة الوجهات السياحية للمصريين حاليًا، بالإضافة إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل يوميًا عشرات الرحلات الدولية.

خلال الأسبوع.. 155 رحلة طيران دولية تصل البحر الأحمر

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار الأسبوع الجاري، 155 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة، وتصل الرحلات المقرر وصولها من مطارات دولية أغلبها أوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وكشف الخبير السياحى أحمد الشملي، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية خلال الفترة الحالية خاصة في السياحة الأوربية، مشيرًا الي أن معدل الرحلات الأسبوعي ارتفع خلال الأسبوع الجاري عن السابق بزيادة 14 رحلة طيران، وذلك طبقًا لجداول التشغيل المعلنة بالمطار، مشيرًا إلى أن معظم الرحلات الوافدة للمطار خلال الاسبوع المقبل من عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا والتشيك وبولنداوبلجيكا وهولندا، وأن معدلات الوصول تدل على بداية موسم سياحي صيفي قوي.

الفنادق السياحية فنادق البحر الاحمر احتفالات عيد الفطر الغردقة مرسى علم مطار

مواد متعلقة

خطط لقضاء عيد الفطر في الغردقة.. أفضل الأماكن المجانية

بـ 8 ساحات و195 مسجدا.. "أوقاف البحر الأحمر" تستعد لعيد الفطر

6 مصابين فى انحراف أتوبيس على طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

تكريم 347 من حفظة القرآن الكريم بالبحر الأحمر (صور)

مرسى علم تستعد لاستقبال 155 رحلة طيران سياحى دولى

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ضمن مبادرة "سبيل".. حياة كريمة توزع 500 وجبة إفطار ساخنة في البحر الأحمر

بحضور 1500 فرد.. إفطار جماعى للتحالف الوطنى بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

رولانى موكوينا المدير الفنى لصن داونز: هذا ما تعلمناه من الأهلى

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

أسرار انسحاب الاحتلال من خان يونس.. تحول فى الحرب وعودة الفلسطينيين لمنازلهم

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب