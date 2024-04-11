نشوب حريق داخل يخت سياحي قبالة سواحل الغردقة

تمكنت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إنقاذ 13 شخصًا كانوا على متن يخت سياحي بينهم طاقم اليخت وتم نقلهم إلى رصيف ميناء الجونة وذلك بعد نشوب حريق داخل أحد اللنشات السياحة قبالة سواحل جزيرة شدوان.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللنشات البحرية وإنقاذ أفراد اللنش.

ورفع مرفق إسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز 10 سيارات أمام المارينا، تحسبًا لوجود أية إصابات وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فيما قررت محميات البحر الأحمر إرسال لجنة من باحثيها لمعاينة لمكان غرق لنش سياحى بعد نشوب حريق هائل به، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة وتقدير حجم الخسائر بها.