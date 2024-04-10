الدخول مجانًا.. 7 أماكن لفسحة العيد في الغردقة

تعتبر مدينة الغردقة وجهة ومقصد للكثير من الأسر المصرية في الأعياد والمناسبات، وتستقبل تلك الأيام مع إجازة عيد الفطر، الألاف من المصريين، للاحتفال بهذه المناسبة وقضاء وقت ممتع.

وتقدم “الدستور” لقرائها خريطة متكاملة بالأماكن التي يمكن لزوار مدينة الغردقة والوافدين عليها زيارتها مجانًا دون دفع أي رسوم.

الممشي السياحي

يعتبر الممشى السياحى القديم ضمن أولى وأشهر المقاصد التي يقصدها الزوار للمدينة، كونه يقع في منطقة فنادق سياحية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سلاسل من المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة، ومن أكثر المناطق رواجا خلال احتفالات العيد للمقيمين بالمدينة وزائريها، ويحتوي الممشى السياحي على سوق سياحي يتكون من مجموعة من البازارات السياحية، وكذلك الكافيهات بأسعار في متناول الجميع ولمختلف الفئات، كما تنظم بعض الكافيهات الكبرى به فقرات فنية لفرق تخت عربي وعروض رقص وغناء شعبي مختلفة لروادها.

شارع الشيراتون

ويأتي شارع الشيراتون من بين أهم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة وأشهرها علي الإطلاق، ودائمًا ما يفضله السياح والمقيمين بالغردقةليلًا، لما يحتويه الشارع من ممشي مجهز علي الجانبين، ووجود أشهر وأفخم المحلات السياحية والمطاعم بمختلف الأكلات الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنادق السياحية بهِ، والتي يخرج نزلائها ليلًا، ما يضفي طابعًا سياحيًا على المكان، وتوجد بالشارع استراحات مجهزة ومقاعد ومظلات موزعة على مسافات محددة.



ممشي شارع شيري

أما ممشى شارع شيرى والذي يقع وسط مدينة الغردقة، وهو متفرع من شارع الشيراتون، من أهم وأشهر مناطق النزهة اليلية، ويحتوي على مقاعد مخصصة للكبار ونافورة مياه ضخمة، وكذلك أماكن للعب الأطفال، حيث يعد ممشى شيرى أكثر الأماكن وأفضلها بالنسبة للأسر، ويمنع دخول السيارات له بمضادات حديدية، بجانب إنتشار أفراد ألأمن بطول الممشى في أكشاك شرطية وشرطة سرية للحفاظ على المواطنين والتعامل مع أي حالات فردية من تجاوزات إن وجدت.

كورنيش شاطئ 4

هناك أيضا كورنيش شاطئ 4 أو كما يِطلق عليه كورنيش ميرت، وهو مصنّف من بين أكثر الإمكان إقبالًا وازدحامًا من الزوار وخاصة بعد افتتاحة مؤخرًا بعد انتهاء أعمال تطويرة من قبل محافظة البحر الأحمر بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيهًا، والدخول له مجانًا للمواطنين، حيث تمتجهيزه بوضع مقاعد ومظلات خشبية لاستقبال المواطنين عليها، وخاصة في فترات الليل، بجانب توفير كافيهات ومطاعم على الشاطئ مباشرةً لتقديم الخدمة لزوار الكورنيش.

مارينا الغردقة

مارينا الغردقة أو كما يُطلق عليها مارينا اليخوت من من الوجهات التي يقصدها الزوار والدخول لها مجانًا بدون رسوم، حيث تحتوى منطقةالمارينا والتي تقع بمنطقة السقالة بوسط الغردقة، على مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم والبازارات السياحية، وتواجد كبير لليخوتوالمراكب السياحية علي أرصفتها مما يجعلها قبله لهواة التصوير والتقاط الصور التذكارية هناك، كما يمكن للزائرين الدخول لها، وعدمالجلوس والتنزه بها والتقاط الصور المختلفة وسط اليخوت بدون تكلفة أو أي رسوم علي ذلك.

ممشى شارع النصر

أيضا يوجد ممشى شارع النصر والذي تم تجهيزه خصيصًا لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات الترفيهية لهم بدون أي رسوم، وذلك من خلالمناطق مجهزة بمساحات خضراء وأسوار حديدية، لأنه يقع وسط طريق النصر بقلب مدينة الغردقة لحماية الأسر والأطفال من السيارات، وتوفير مطاعم ومقاهي ومناطق لعب مخصصة للاطفال، بجانب وجود مسرح كبير مفتوح للعامة تُقيم عليه محافظة البحر الأحمر حفلات غنائية طوال أيام العيد والدخول له مجانًا، ويفضله الكثير من المقيمين بمدينة الغردقة وخاصة الأسر والعائلات.

ممشى شمال الغردقة

ممشى شمال الغردقة السياحي، تم تجهيزه ليكون متنزهًا لسكان شمال الغردقة وزوارها ويقع بمنطقة هاوي ويمتد بطول 8 كيلومترات مجهزة بكامل الخدمات التي يطلبها الزوار من مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية ومقاعد مخصصة ومجهزة بمظلات، حيث تم إنشاؤه بالمشاركة بين محافظة البحر الأحمر وبعض المستثمرين السياحيين لخدمة المصريين الوافدين والسياح وأبناء مدينة الغردقة.