متطوعو "حياة كريمة" يوزعون هدايا العيد على الأهالى والأطفال بالبحر الأحمر

شارك متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر الأهالى بعدد من المدن احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع بعض الهدايا التذكارية على المواطنين والأطفال بالساحات والمتنزهات العامة.

وحمل أعضاء حياة كريمة هدايا للأطفال منها بلالين وساعات ورقية مكتوب عليها حياة كريمة، وحلوى، رسمت الفرحة على وجوه الأهالى وسط فرحة الأطفال والصبيان والفتيات.

وأكدت زينب سعيد، منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن أعضاء ومتطوعي المؤسسة شاركوا أهالي مدن القصير وغارب فرحة العيد أمام المساجد، من خلال توزيع الهدايا والحلويات.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، توافد المواطنين عليها عقب صلاة عيد الفطر المبارك وسط بهجة وسرور بين المواطنين.

وفتحت المتنزهات العامة أبوابها أمام الزوار من مدينة الغردقة والوافدين باستعدادات كاملة، فيما شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا من رجال الشرطة والمرور لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة



وأدى الآلاف من أهالى مدينة الغردقة صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، حيث شهدت ساحة وميدان الميناء احتفالات مواطني وأهالي مدينة الغردقة بعيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الحلوى والبلالين على الأطفال وسط فرحة كبيرة وبهجة بالعيد.

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمناطق ساحات صلاة العيد والشوارع القريبة من المساجد الكبرى، والتي تم أداء صلاة العيد بها، وقامت بتمشيط الشوارع وعدم السماح بتوقف السيارات حتى تكون هناك سيولة مرورية، وتنظيم حركة السير.

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد

متطوعو حياة كريمة بالبحر الاحمر فى صلاة العيد