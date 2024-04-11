كواليس إنقاذ ركاب اللنش السياحى المحترق بالغردقة.. ومصادر: "خرجوا جميعًا من المستشفى"

أكدت مصادر خاصة لـ«الدستور» خروج جميع ركاب لنش الغردقة المحترق من المستشفي بعد تقديم الرعاية الكاملة لهم ومغادرتهم جميعًا للمستشفي وبرفقتهم طاقم المركب.

وأوضحت المصادر، أن الحريق اشتعل أسفل المركب وتحديدًا بغرفة المحركات، ومن ثم امتدت النيران إلى الاعلي، ووصلت المياه إلي أجزاء من سطح المركب، مما دفع بعض الركاب للقفز في المياه وبدا طاقم المركب في توجيه رسائل الاستغاثة للمراكب المحيطة بهم، وتم إخطار الجهات المعنية التي تعاملت مع الواقعة فورًا ونجحت في إنقاذ الركاب والطاقم، وتم نقلهم للرصيف ومن ثم إلي أحد المستشفيات القريبة منهم لفحصهم والتأكيد علي سلامتهم.

إنقاذ 13 شخصًا في حريق مركب سياحي بالغردقة

تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، من إنقاذ 13 شخصا كانو على متن لنش سياحي بينهم الطاقم، وتم نقلهم إلى رصيف ميناء الجونة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إخطارًا بنشوب حريق داخل أحد اللنشات البحرية، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللنشات البحرية وإنقاذ كافة الأفراد على اللنش.

ورفع مرفق إسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز 10 سيارات أمام المارينا، تحسبًا لوجود أية إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فيما قررت محميات البحر الأحمر، إرسال لجنة من باحثيها لمعاينة لمكان غرق لنش سياحى بعد نشوب حريق هائل به، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة وتقدير حجم الخسائر بها، وكتابة تقرير كامل بالواقعة من خلال الفحص المبدئي لمكان وموقع اللنش المحترق.