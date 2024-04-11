الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كواليس إنقاذ ركاب اللنش السياحى المحترق بالغردقة.. ومصادر: "خرجوا جميعًا من المستشفى"

حريق
حريق

أكدت مصادر خاصة لـ«الدستور» خروج جميع ركاب لنش الغردقة المحترق من المستشفي بعد تقديم الرعاية الكاملة لهم ومغادرتهم جميعًا للمستشفي وبرفقتهم طاقم المركب.

وأوضحت المصادر، أن الحريق اشتعل أسفل المركب وتحديدًا بغرفة المحركات، ومن ثم امتدت النيران إلى الاعلي، ووصلت المياه إلي أجزاء من سطح المركب، مما دفع بعض الركاب للقفز في المياه وبدا طاقم المركب في توجيه رسائل الاستغاثة للمراكب المحيطة بهم، وتم إخطار الجهات المعنية التي تعاملت مع الواقعة فورًا ونجحت في إنقاذ الركاب والطاقم، وتم نقلهم للرصيف ومن ثم إلي أحد المستشفيات القريبة منهم لفحصهم والتأكيد علي سلامتهم.

 

إنقاذ 13 شخصًا في حريق مركب سياحي بالغردقة

تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، من إنقاذ 13 شخصا كانو على متن لنش سياحي بينهم الطاقم، وتم نقلهم إلى رصيف ميناء الجونة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إخطارًا بنشوب حريق داخل أحد اللنشات البحرية، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللنشات البحرية وإنقاذ كافة الأفراد على اللنش.

ورفع مرفق إسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز 10 سيارات أمام المارينا، تحسبًا لوجود أية إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فيما قررت محميات البحر الأحمر، إرسال لجنة من باحثيها لمعاينة لمكان غرق لنش سياحى بعد نشوب حريق هائل به، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة وتقدير حجم الخسائر بها، وكتابة تقرير كامل بالواقعة من خلال الفحص المبدئي لمكان وموقع اللنش المحترق.

لنش الغردقة طاقم المركب اسعاف البحر الأحمر جزيرة شدوان الغردقة لنش سياحى محميات البحر الاحمر

مواد متعلقة

متطوعو "حياة كريمة" يوزعون هدايا العيد على الأهالى والأطفال بالبحر الأحمر

الدخول مجانًا.. 7 أماكن لفسحة العيد في الغردقة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة

بعروض ترفيهية.. فنادق الغردقة تستعد لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر

خطط لقضاء عيد الفطر في الغردقة.. أفضل الأماكن المجانية

بـ 8 ساحات و195 مسجدا.. "أوقاف البحر الأحمر" تستعد لعيد الفطر

6 مصابين فى انحراف أتوبيس على طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

تكريم 347 من حفظة القرآن الكريم بالبحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024.. شقّو يتصدر والحريفة يتذيل

سبب غريب وراء إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في "توقيت واحد"

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

نشوب حريق داخل يخت سياحي قبالة سواحل الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا