السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أكثر من 50 ألف زائر لشاطئ العائلات بالغردقة خلال أيام العيد

شواطئ الغردقة
شواطئ الغردقة

كشف أشرف فؤاد، مدير عام منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أنهم استقبلوا خلال أيام عيد الفطر ما يقرب من 50 ألف زائر بأسرهم تقريبًا، لافتًا إلى أن المنتجع وجهة العائلات والأسرة بمدينة الغردقة والوافدين إليها، مشيرًا إلى أنه تم الإعداد مسبقًا لاستقبال احتفالات العيد واستقبال المحتفلين.

وتم تجهيز ما يزيد عن 5 آلاف كرسي وشمسية ومظلة، بالإضافة إلى انتشار فرق الإنقاذ على طول الشاطئ، مشيرًا إلى توفير وتواجد سيارة إسعاف طوال اليوم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، إن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة ويمتد طوله لأكثر من 2000 متر تقريبًا، ويسع لأكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الأعضاء، لافتًا إلى أنه يتم دخول غير الأعضاء برسم دخول بقيمة 50 جنيهًا للتذكرة.

وتحتوي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على 3 شواطئ عامة، تتبع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وتتم إدارتها من قبل مجلس إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة، والذي تم تغييره إلى منتجع العائلات.

منتجع العائلات عيدالفطر البحر الاحمر شاطيء الغردقة

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