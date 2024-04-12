الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تزامنًا مع احتفالات العيد.. انتعاش في الرحلات البحرية بالغردقة لزيارة جزر المشاهير

جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر

تحرص الكثير من الأسر والمعيدين علي الاستمتاع بإجازتهم في عيد الفطر، وتعتبر الرحلات البحرية احد الوجهات التي يقبل عليها المواطنون في الأعياد، وتعتبر جزيرة الجفتون من أشهر جزر البحر الأحمر، ومنها جزيرة عدن أحد أبرز الأماكن التي تجذب المصريين والسياح،  حيث  تستقبل الجزيرة يوميًا عشرات الرحلات علي متن المراكب المختلفة، لقضاء يوم ترفيهي على شواطئها الجذابة، وكذلك تناول وجبة الغداء هناك، حيث تنظم لها رحلات بأجر لقضاء يوم كامل علي ظهر الجزيرة.

جزيرة المشاهير

 وقال محمد علي أحد منظمي الرحلات البحرية بجزيرة عدن بالغردقة، ان الرحلات البحرية تشهد انتعاشًا كبيرًا في الموسم السياحي الحالي خاصة مع احتفالات عيد الفطر، مؤكدًا أنه هناك إقبال من الأسر والأفراد أجانب ومصريين علي زيارة جزيرة الجفتون الجزيرة الأشهر في البحر الأحمر، مؤكدًا أن جزيرة الجفتون يطلق عليها جزيرة المشاهير حيث استقبلت الجزيرة عدد كبير من مشاهير العالم، لافتًا الي إن هناك اقبال من السياح من مختلف الجنسيات علي الرحلات البحرية للاستمتاع بالطقس المعتدل والشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحر الأحمر دون غيرها من المدن الساحلية.

 

وأضاف حسن لـ"الدستور"، أن هناك رحلات بحرية تنطلق يوميًا من مناطق مختلفة بالغردقة تتجه لجزيرة الجفتون وجزيرة عدن والتي باتت من الوجهات البحرية المشهورة، ويقصدها زوار مدينة الغردقة، سواء من خلال مراكب ويخوت خاصة أو رحلات الركوبة بأجر، والتي تنطلق من مناطق المارينا السياحي ومارينا الغردقة يوميًا، حيث تبدأ معظم الرحلات البحرية من  الساعة 8 صباحًا والعودة للرصيف في الخامسة عصرًا.

الرحلات البحرية والغوص ابرز مقاصد المصريين والسياح بالغردقة

وأوضح أن رحلات الغطس و"السنوركل" وزيارة مناطق الدولفين من =أهم الأشياء التي تجذب السياح من مختلف جنسياتهم، مشيرًا الي أن السياح الأوروبيين يفضلون رحلات اليوم الواحد، وهناك من يأتي لتعلم الغوص بمياه الغردقة.

 وأشار إلى أن جزيرة الجفتون تصنف من بين اشهر المناطق التي تستقبل رحلات الغوص بالغردقة وهواة الرحلات البحرية، مؤكدًا أن الجزيرة أصبحت قبلة لكل زوار المدينة وعشاق المغامرات البحرية.

جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
جزر البحر الاحمر
عيد الفطر جزيرة الجفتون البحر الاحمر الرحلات البحرية الغردقة جزيرة عدن احتفالات عيد الفطر

مواد متعلقة

كواليس إنقاذ ركاب اللنش السياحى المحترق بالغردقة.. ومصادر: "خرجوا جميعًا من المستشفى"

وكيل "صحة البحر الأحمر" يُتابع انتظام العمل بالوحدات فى ثانى أيام عيد الفطر

نشوب حريق داخل يخت سياحي قبالة سواحل الغردقة

متطوعو "حياة كريمة" يوزعون هدايا العيد على الأهالى والأطفال بالبحر الأحمر

الدخول مجانًا.. 7 أماكن لفسحة العيد في الغردقة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة

بعروض ترفيهية.. فنادق الغردقة تستعد لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر

خطط لقضاء عيد الفطر في الغردقة.. أفضل الأماكن المجانية

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

تجاوزت الـ9 ملايين جنيه.. إيرادات قياسية لفيلم "شقو" فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين