تزامنًا مع احتفالات العيد.. انتعاش في الرحلات البحرية بالغردقة لزيارة جزر المشاهير

تحرص الكثير من الأسر والمعيدين علي الاستمتاع بإجازتهم في عيد الفطر، وتعتبر الرحلات البحرية احد الوجهات التي يقبل عليها المواطنون في الأعياد، وتعتبر جزيرة الجفتون من أشهر جزر البحر الأحمر، ومنها جزيرة عدن أحد أبرز الأماكن التي تجذب المصريين والسياح، حيث تستقبل الجزيرة يوميًا عشرات الرحلات علي متن المراكب المختلفة، لقضاء يوم ترفيهي على شواطئها الجذابة، وكذلك تناول وجبة الغداء هناك، حيث تنظم لها رحلات بأجر لقضاء يوم كامل علي ظهر الجزيرة.

جزيرة المشاهير

وقال محمد علي أحد منظمي الرحلات البحرية بجزيرة عدن بالغردقة، ان الرحلات البحرية تشهد انتعاشًا كبيرًا في الموسم السياحي الحالي خاصة مع احتفالات عيد الفطر، مؤكدًا أنه هناك إقبال من الأسر والأفراد أجانب ومصريين علي زيارة جزيرة الجفتون الجزيرة الأشهر في البحر الأحمر، مؤكدًا أن جزيرة الجفتون يطلق عليها جزيرة المشاهير حيث استقبلت الجزيرة عدد كبير من مشاهير العالم، لافتًا الي إن هناك اقبال من السياح من مختلف الجنسيات علي الرحلات البحرية للاستمتاع بالطقس المعتدل والشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحر الأحمر دون غيرها من المدن الساحلية.

وأضاف حسن لـ"الدستور"، أن هناك رحلات بحرية تنطلق يوميًا من مناطق مختلفة بالغردقة تتجه لجزيرة الجفتون وجزيرة عدن والتي باتت من الوجهات البحرية المشهورة، ويقصدها زوار مدينة الغردقة، سواء من خلال مراكب ويخوت خاصة أو رحلات الركوبة بأجر، والتي تنطلق من مناطق المارينا السياحي ومارينا الغردقة يوميًا، حيث تبدأ معظم الرحلات البحرية من الساعة 8 صباحًا والعودة للرصيف في الخامسة عصرًا.

الرحلات البحرية والغوص ابرز مقاصد المصريين والسياح بالغردقة

وأوضح أن رحلات الغطس و"السنوركل" وزيارة مناطق الدولفين من =أهم الأشياء التي تجذب السياح من مختلف جنسياتهم، مشيرًا الي أن السياح الأوروبيين يفضلون رحلات اليوم الواحد، وهناك من يأتي لتعلم الغوص بمياه الغردقة.

وأشار إلى أن جزيرة الجفتون تصنف من بين اشهر المناطق التي تستقبل رحلات الغوص بالغردقة وهواة الرحلات البحرية، مؤكدًا أن الجزيرة أصبحت قبلة لكل زوار المدينة وعشاق المغامرات البحرية.

جزر البحر الاحمر

جزر البحر الاحمر

جزر البحر الاحمر