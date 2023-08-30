الطيران فوق الماء.. عروض "الفلاي بورد" تجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

تسعى فنادق البحر الأحمر السياحية لجذب أكبر عدد من عملائها، من خلال إقامة عروض مميزة ومختلفة وابتكار بعض الأفكار التي تدخل الفرحة والسعادة على النزلاء داخل الفنادق وعلى الشواطئ، حيث تقوم الفنادق السياحية بتنظيم عروض وحفلات مختلفة من خلال عروض الفلاي بورد والطيران فوق الماء، بجانب حفلات الأنميشن ومشاركة النزلاء فرحتهم خلال قضاء إجازتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتعتبر عروض الفلاي بورد من بين أكثر الفعاليات التي تلاقي إقبالًا من النزلاء بالفنادق، وذلك من خلال اقامة عروض فوق الماء وامام الشواطئ وحمامات السباحة الكبري، ويأتي الفلاي بورد من بين العروض المميزة التي تلاقي إقبالًا من النزلاء بالفنادق، والتي تم الاستعانة بها مؤخرًا في معظم فنادق الغردقة ومرسي علم.

«فلاي بورد» رياضة جديدة ومختلفة بالغردقة

يقول مجدي عبدالغني، أحد لاعبي الفلاي بورد بالغردقة، إن الـ«فلاي بورد» رياضة جديدة ومختلفة، حيث تمارس فوق مياه البحر، لجذب أنظار السائحين من مختلف الجنسيات على الشواطئ، مؤكدًا أن السياح يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم بالحدث خلال إقامة العروض، بجانب التقاط الصور التذكارية لتوثيقها واستخدامها للترويج للسياحة بالغردقة في بلادهم، ومشاركتها مع أصدقائهم وذويهم.

وأضاف عبدالغني لـ«الدستور»، أن عروض الفلاي بورد يتم اقامتها سواء في النهار على الشواطئ المفتوحة أو من خلال حمامات السباحة الكبرى وتقدم شو أمام السياح والنزلاء، مؤكدًا أن السياح الأوربيين أكثر الجنسيات التي تستمتع بعروض الفلاي بورد، مشيرًا إلى أن اللعبة لاقت انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة خاصة في المنتجعات السياحية، وأن الفنادق تحرص علي الاستمرار في تقديمها بشكل مستمر وخاصة في الاحتفالات والمهرجانات التي تقوم الفنادق بتنظيمها.

من جانبه، قال الخبير السياحي عاطف عثمان؛ إن عروض الفلاي بورد باتت ضمن قائمة العروض المستمرة بفنادق البحر الأحمر ويتم الاستعانة بها لتقديم الشو بمشاركة السياح من مختلف الجنسيات المقيمة بالفنادق، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحة تحرص علي توفير كافة سبل الراحة والسعادة للنزلاء طوال إقامتهم بالفنادق، لافتًا إلى أن الفنادق السياحية تسعى دائمًا للتطوير والتجديد سواء في العروض المقدمة للنزلاء أو من خلال الخدمات الترفيهية التي تقدم لهم خلال الإقامة.

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة