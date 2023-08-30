الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الطيران فوق الماء.. عروض "الفلاي بورد" تجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

عروض الفلاي بورد
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة

تسعى فنادق البحر الأحمر السياحية لجذب أكبر عدد من عملائها، من خلال إقامة عروض مميزة ومختلفة وابتكار بعض الأفكار التي تدخل الفرحة والسعادة على النزلاء داخل الفنادق وعلى الشواطئ، حيث تقوم الفنادق السياحية بتنظيم عروض وحفلات مختلفة من خلال عروض الفلاي بورد والطيران فوق الماء، بجانب حفلات الأنميشن ومشاركة النزلاء فرحتهم خلال قضاء إجازتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتعتبر عروض الفلاي بورد من بين أكثر الفعاليات التي تلاقي إقبالًا من النزلاء بالفنادق، وذلك من خلال اقامة عروض فوق الماء وامام الشواطئ وحمامات السباحة الكبري، ويأتي الفلاي بورد من بين العروض المميزة التي تلاقي إقبالًا من النزلاء بالفنادق، والتي تم الاستعانة بها مؤخرًا في معظم فنادق الغردقة ومرسي علم.

«فلاي بورد» رياضة جديدة ومختلفة بالغردقة

يقول مجدي عبدالغني، أحد لاعبي الفلاي بورد بالغردقة، إن الـ«فلاي بورد» رياضة جديدة ومختلفة، حيث تمارس فوق مياه البحر، لجذب أنظار السائحين من مختلف الجنسيات على الشواطئ، مؤكدًا أن السياح يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم بالحدث خلال إقامة العروض، بجانب التقاط الصور التذكارية لتوثيقها واستخدامها للترويج للسياحة بالغردقة في بلادهم، ومشاركتها مع أصدقائهم وذويهم.

وأضاف عبدالغني لـ«الدستور»، أن عروض الفلاي بورد يتم اقامتها سواء في النهار على الشواطئ المفتوحة أو من خلال حمامات السباحة الكبرى وتقدم شو أمام السياح والنزلاء، مؤكدًا أن السياح الأوربيين أكثر الجنسيات التي تستمتع بعروض الفلاي بورد، مشيرًا إلى أن اللعبة لاقت انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة خاصة في المنتجعات السياحية، وأن الفنادق تحرص علي الاستمرار في تقديمها بشكل مستمر وخاصة في الاحتفالات والمهرجانات التي تقوم الفنادق بتنظيمها.

من جانبه، قال الخبير السياحي عاطف عثمان؛ إن عروض الفلاي بورد باتت ضمن قائمة العروض المستمرة بفنادق البحر الأحمر ويتم الاستعانة بها لتقديم الشو بمشاركة السياح من مختلف الجنسيات المقيمة بالفنادق، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحة تحرص علي توفير كافة سبل الراحة والسعادة للنزلاء طوال إقامتهم بالفنادق، لافتًا إلى أن الفنادق السياحية تسعى دائمًا للتطوير والتجديد سواء في العروض المقدمة للنزلاء أو من خلال الخدمات الترفيهية التي تقدم لهم خلال الإقامة.

عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
عروض الفلاي بورد بفنادق الغردقة
فنادق البحر الأحمر عروض الفلاي بورد الفنادق السياحية فنادق الغردقة ومرسي علم الغردقة

مواد متعلقة

الغردقة تستقبل آلاف الأسر لقضاء أجازة الصيف.. ونسبة الإشغال بالفنادق 100%

تين شوكي ومانجو.. مهرجانات الفاكهة تنعش السياحة بفنادق الغردقة

شواطئ الغردقة قبلة المصطافين والسر فى التطوير (صور)

الأكثر قراءة

الأغلى فى تاريخ الدورى السعودى.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول خلال أيام

"خانتنى على فراش الزوجية".. مأساة سائق ضبط زوجته فى أحضان عشيقها بمايو

"بشائر بريكس".. الهند تبحث سبل الاستثمار فى مشروعات الفوسفات بمصر

عقب الانقلاب على "بونجو".. الجابون عملاق النفط الإفريقي

عصابة تسرق السيارات القديمة فى 15 مايو: بنقطعها ونبيعها خردة

قادة الانقلاب فى الجابون: الرئيس على بونجو قيد الإقامة الجبرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)